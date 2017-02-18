SAP發表雲端版S/4HANA，內建人工智慧功能

德國商用軟體大廠思愛普(SAP) 宣布，推出其新一代企業資源規劃系統(ERP) SAP S/4HANA公有雲版，並大增分析相關功能，包括人工智慧分析，希望加強自動化在企業營運流程的應用。（詳全文）

預覽一年，Visual Studio 2017終於要在3月7日推出

（圖片來源／微軟）

微軟終於宣布，從去年3月就開放預覽的Visual Studio 2017正式版終於要在今年3月7日正式出爐了，屆時將順便舉辦Visual Studio的二十周年紀念活動。（詳全文）

鎖定macOS的巨集病毒現身！竊取電腦密碼及視訊攝影機

資安業者Synack近日揭露了一鎖定蘋果macOS作業系統的巨集病毒，該病毒是藉由Word文件傳遞，也只會感染Mac版本的Word，其隨後自駭客伺服器所下載的惡意程式可用來監控視訊攝影機、竊取密碼及金鑰，還能存取瀏覽器的歷史紀錄。（詳全文）

G Suite增Google Cloud Search，雲端信箱、行事曆、文件都可搜

近日Google正式發表了Google Cloud Search，該服務原名Springboard，允許G Suite用戶搜尋Gmail、行事曆、Docs、Drive及聯絡人等資訊，預計在2月14日部署至G Suite的小型企業（Business ）與大型企業（Enterprise）版本。（詳全文）

Windows裝置小心！Mirai木馬程式來了

去年10月發動數十萬物聯網（IoT）裝置大軍的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，造成資安部落格KrebsOnSecurity停擺的Mirai木馬程式本來只鎖定Linux裝置，現在俄國資安業者Dr. Web發現Mirai已經演化出能感染Windows裝置的版本，擴大原始Mirai的感染範圍。（詳全文）

資安業者：20組駭客人馬鎖定新漏洞，150萬個未修補WordPress網站被駭

WordPress在今年1月26日釋出WordPress 4.7.2，修補3個漏洞及一個延後揭露的權限擴張漏洞，但許多網站仍因為關閉自動更新機制而沒有更新，資安業者指出截至2月9日為止，已有20個人馬爭相鎖定該漏洞進行攻擊，已有逾155萬個WordPress網站受害。（詳全文）

Google要App揭露完整用戶隱私政策

App若需要存取用戶的相機、麥克風、帳戶、聯絡人、電話號碼等，Google要求必需具備明確的隱私政策，向用戶揭露其隱私政策、如何使用資料，在3月15日前若違反其要求，輕者在App市集中無法被使用者看到，嚴重者則將被移除。（詳全文）

挽回廣告主信心，臉書同意接受第三方的廣告稽核

臉書去年廣告飽受批評，多項廣告數據包括影音廣告瀏覽時間、粉絲頁造訪人數及觸及率、廣告影音不同步誇大了廣告完成率等等，為挽回廣告用戶信心，決定接受MRC的第三方廣告稽核。（詳全文）

美軍方投資研發拋棄式無人機，未來將能用於一次性醫療補給任務

（圖片來源／Otherlab）

美國軍方研究單位DARPA最近資助一家先進科技創新研究業者Otherlab研發利用紙做的可拋棄式無人機，能幫忙在人車無法到達或戰事地區，來幫忙完成一次性的醫療補給任務。（詳全文）

微軟2月例行性更新將延後到3月14日

微軟周三（2/15）宣布，原本應於周二（2/14）釋出的2月例行性安全更新將延後到3月14日，把兩個月的安全更新合併於3月一同發表。（詳全文）

微軟推25種認知服務工具，可客製語音服務

微軟推出了25種認知服務（Cognitive Services）工具，提供開發者能利用這些認知服務工具來增加如情感和情緒檢測、視覺和語音辨識、語言理解等功能至他們開發的應用程式。根據微軟，這25種認知服務工具中，客製化語音服務（Custom Speech Service）在上周二（2/7）釋出公開預覽版，而內容管理器（Content Moderator）和Bing語音API（Bing Speech API）則將在3月釋出正式版（GA）。（詳全文）

不滿法院判谷歌使用Java無罪，甲骨文再上訴

由於不服去年5月法院判決Google在Android合理使用Java API，甲骨文上周再向聯邦巡迴區上訴法院提出訴訟。這樁訴訟使得甲骨文自2010年開始針對Java API和Google打的7年官司又有新發展。（詳全文）

無檔案式惡意軟體橫行，140個銀行、政府及電信遭滲透

（圖片來源／卡巴斯基）

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）上周三（2/8）提出警告，有一名為Meterpreter的無檔案（fileless）惡意程式已滲透到全球40個國家的逾140個組織，包括銀行、電信業者及政府機構。（詳全文）

KPMG數位轉型探索審計新模式

大數據、區塊鏈、Fintech、工業4.0來勢洶洶，安侯建業（KPMG）今年要推動審計4.0，建立大數據平臺Clara，還要找橫跨會計與資訊的通才，協助公司內部進行架構的整體數位化。（詳全文）