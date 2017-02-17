三星(Samsung)財閥接班人、現任集團副董事長的李在鎔在歷經週一長達15小時的訊問後，在周五清晨遭韓國警方以賄賂等罪名逮捕，將在拘留所接受後續調查。

首爾中央地方法院是在周五清晨五點半左右，正式發出拘票，檢警隨即逮捕現年48歲的三星集團接班人，李在鎔也成為三星創辦79年來第一個因刑事案件遭到檢警逮捕最高領導人。根據韓國法律，在檢察官正式起訴之前，最多可以拘留李在鎔20天之久。

首爾中央地方法院法官韓正碩(Han Jung-seok，音譯)表示，在考量新的指控與額外證據之後，認可拘留的必要性。不過檢方申請逮捕的另一位三星高官，負責對外事務的總裁朴商鎮(Park Sang-jin)的逮捕令並未被核准，因為法官認為很難以他在公司內的位階與角色來認定逮捕的必要性。

李在鎔被逮捕的主要理由，在於三星涉嫌在旗下建設公司Samsung C&T在2015年併購第一毛織時，付給韓國總統朴槿惠密友崔順時的兩個基金會高達430億韓圜(約3780萬美元)，作為崔順時運作讓政府支持該併購案的代價。該併購案被認為有利於李在鎔整合集團資源，並讓他的接班更為順利。

除了賄賂罪之外，李在鎔還遭檢方指控作偽證、隱匿海外財產，以及隱瞞透過犯罪行為取得的利益。朴商鎮也被指控同樣的罪名，但不包括偽證罪。

韓國檢方上個月也曾試圖發出拘票申請，但當時審理的另一位法官並未核准。

李在鎔否認相關指控，只承認有政治獻金。三星表示會盡一切努力在未來法院審理流程中，讓真相浮現。

李在鎔遭逮捕消息傳出後，17日開盤的三星股票應聲下跌，午盤跌幅約1.42%。