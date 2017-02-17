蘋果於周四（2/16）宣布，今年的全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，WWDC）將在6月5日至6月9日於聖荷西（San Jose）的McEnery會議中心展開，且預計在3月27日太平洋日光時間（PDT）的早上10點開放註冊，約是台灣時間3月28日的凌晨1點。

WWDC向來是蘋果展示最新技術與軟體的年度會議，主要邀請對象為全球的軟體開發人員，名額約為5000名，門票定價為1599美元，另將有超過1000名蘋果工程師與會。

往年蘋果曾在WWDC上發表Swift程式語言、SiriKit、HomeKit、HealthKit及CarPlay等技術，以及各裝置的新版作業系統，今年預期會發表iOS 11、macOS 10.13，以及tvOS與watchOS的更新版。

不過，本周蘋果的宣布最受矚目的是WWDC將重返聖荷西舉行。聖荷西為WWDC的發源地，從1998年到2002年的WWDC都是在聖荷西舉辦，之後才移師到舊金山，外界揣測再度回到聖荷西的WWDC可能會有令人驚喜的發表。

事實上，聖荷西距離蘋果新總部比較近，只有幾分鐘的距離，要到舊金山則需要開一小時的車。外電引述蘋果全球行銷副總裁Phil Schiller的說法是，把WWDC拉回聖荷西舉行將方便更多的蘋果員工參與。

由於WWDC通常一票難求，蘋果也會在會議期間提供即時轉播服務，可透過瀏覽器至蘋果開發者網站觀賞直播內容，或是藉由支援iPhone、iPad及Apple TV的WWDC程式觀賞。