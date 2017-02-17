福特砸300億元投資自駕車新創，前Google自駕車硬體主管領軍

福特汽車宣布，在未來的五年內，將投入10億美元（臺幣約300億元），投資美國一家研發自動駕駛的人工智慧新創公司Argo AI。Argo AI將成為福特汽車的子公司，不過，Argo仍將獨立營運。

Argo AI團隊將和福特自動駕駛開發團隊聯手，協助福特開發虛擬駕駛系統，要打造出美國汽車工程師協會（SAE）Level 4等級的自動駕駛汽車，要做到可在任何環境中自動駕駛，人類只需在少數時機介入手動駕駛。福特不研發自動駕駛科技，也希望運用到大規模汽車生產上。

Argo AI成員來自業界多項自動駕駛專案，如執行長Bryan Salesky曾任職於卡內基美隆大學機器人研究中心，負責過該中心最大規模的自動駕駛採礦車計畫，2011年加入Google自動駕駛車團隊，後來甚至成為Google自駕車公司Waymo的硬體開發總監，2016年離開後，在2017年創立了Argo AI。該公司營運長Peter Rander曾是Uber自動駕駛團隊重要領導主管。預計在今年底之前再招募200人。

資安聊天機器人DBot再進化，結合機器學習強化惡意活動追蹤力

近來火熱Chatbot應用大多用於客服領域，但早在2015年，美國網路安全新創Demisto就打造出資安Chatbot，稱為DBot，可以在Slack對話中，指揮該公司的資安事件管理平臺，資安人員透過Slack上的Chatbot，能直接執行Demistro平臺的指令，不用跳出Slack對話。近日，Demisto剛完成2千萬美元募資，並推出了2.0新版資安事件管理平臺。

新版利用了機器學習技術來分析企業內部網路基礎架構，來尋找惡意活動特徵或入侵行為，以強化DBot的威脅分析能力，協助資安人員更有效率地分析和追蹤遭駭客入侵的活動痕跡。

Demisto還建立了一個指標儲存庫（Indicator Repository），可以用來管理惡意軟體或攻擊行為的特徵，透過這些指標來追緝企業內部的惡意活動。企業內部資安人員也可自行上傳威脅特徵，在單一平臺上管理各種資安威脅指標。這些特徵還可供Demistro資安事件管理平臺的因應劇本（Playbook）之用，讓企業自己來客製自動化威脅反應程序。新版可整合上百個第三方自動化工具。

繁瑣例行問題交給AI，Agent.ai三階段打造企業專用客服機器人

專攻客服輔助的AI新創Agent.ai最近募到種子輪資金270萬美元，除了強化平臺開發外，還將用來擴編銷售團隊。不同於打造一個通用型的客服Chatbot，2015年創立的Agent.ai反而是瞄準了企業客服輔助型Chatbot的需求，專用來處理顧客常見抱怨或繁瑣型的例行性諮詢，讓客服人員可以專心處理更複雜的問題。

不過，每家企業的客服常見問題不同，Agent.ai透過3個階段，從企業客服對話，抽取出可以由AI機器人代勞解決的自動化客服內容。第一階段，AI先被動地蒐集和監督第一線客服人員與顧客的對話內容，從中找出值得模仿和學習的最佳回應內容。

累積足夠資料後，就進入第二階段：共同執行。在對話過程中，由AI提供建議回答，客服人員再判斷是否採用此建議，也可以修改建議內容後再回覆給顧客，藉此來讓AI學習更快，最後一個階段，客服人員就可以開啟自動模式，讓AI處理常見問題，讓客服省下時間專注處理更複雜的問題。

IBM新專案利用Watson，讓資安語音助理告訴你漏洞威脅資料

近日IBM揭露了新研究專案Havyn，開發以Watson技術為基礎的資安語音助理，來協助資安分析師更新弱點威脅，Havyn專案以Watson的對話（Conversation）技術為基礎打造資安語音助理，此專案採用了Watson API、Bluemix雲端平臺和IBM Cloud雲端市集，即時回應使用者的語音請求和指令，以及從X-Force Exchange網路威脅情報共用平臺、歷史資料和其他開源資安工具等，獲取資料。

另外，此資安語音助理能夠與資安分析師互動，例如，提供分析師即時的弱點威脅更新資料、組織內安全性狀態資訊更新等，還能給予資安分析師漏洞威脅的補救建議。

業務員新利器！AI新創Chorus靠ML找出電訪銷售關鍵，紅點宣布5億元壓寶

電訪是業務員拓展客戶最常用的方法，美國AI新創Chorus提供了一種AI化業務電訪對話日誌分析。結合自然語言處理、機器學習和人工智慧技術，即時將對話轉錄成文字，再利用演算法即時分析來找出銷售關鍵的對話，可分析預算、產品金額、後續服務等議題上的關鍵資訊，幫助業務員更有效地準備下一次電訪，也可分享提供給其他新手，了解老手的銷售策略。

目前，Chorus已經分析了50萬通電訪記錄，像思科Meraki無線產品銷售團隊也開始採用。Chorus因此而開始獲得第一筆紅點創投和Emergence Capital投資1,600萬美元（約臺幣5億元）。

常跟臉書機器人聊天者有6成是男性，還會傳汽車圖給Chatbot

AI聊天機器人是今年最火紅的話題，了解使用者的習慣與特性，可以幫助開發團隊建立更聰明的Bot，Chatbot分析公司Dashbot從臉書Messenger、Alexa、Google Assistant、Slack和Kik等平臺蒐集且分析了70萬則聊天記錄。最近，他們從中取出Facebook聊天機器人過去60天的對話資料來分析。分析結果顯示，會和Chatbot聊天的帳號中，大約63%為男性，28%為女性使用者，剩下的9%是未知的性別。另外，分析結果也發現，使用者很喜歡傳圖片給Chatbot，所以，Dashbot進一步利用AWS圖片識別服務Rekognition的技術，來看看使用者會傳哪些照片給聊天機器人。女性傾向於傳送自拍照給Bot，男性則是愛傳車子和摩托車的照片。最後，Dashbot團隊統計使用者對機器人展現愛意的數據，分析結果顯示女性比男性多出0.4%。