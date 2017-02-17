重點新聞（02月04日-02月17日）

超大規模的跨國貿易區塊鏈試驗！杜拜政府找IBM合作解決貨物進出口的繁雜手續

IBM釋出跟杜拜政府合作，利用區塊鏈解決貿易金流問題的概念性驗證成果，若計畫成真將成為第一個串起跨國貿易的超大案例。

IBM跟杜拜海關（Dubai Customs）與杜拜貿易（Dubai Trade）合作，強化杜拜政府的區塊鏈策略。參與該計畫的還有其他商業龍頭，包含阿聯酋杜拜國家銀行（Emirates NBD）、阿聯酋綜合電信公司du、總部在杜拜的運輸公司Aramex以及西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）。

以水果出貨為例，當水果在印度出貨，透過船運前往杜拜的過程中、其後在杜拜加工製成果汁、再空運往西班牙，水果進出口過程中的參與者（股東、出貨商、船運商、進口商、製造商等）都可以收到即時的狀態資訊及出貨狀況。此項計畫目標是將智能合約取代紙本合約，並結合Watson物聯網的服務，將貨物資訊透過物聯網更新資訊。加入該計畫的阿聯酋綜合電信公司du主要就是支援物聯網的部分。據此，進而提供即時的進出口資訊，並且減少在關稅上、後續清算支付的繁雜程序。技術層面上，此計畫目前使用Hyperledger的Fabric作為底層協議，並用IBM的雲端服務進行運算。

金融巨頭加入以太坊秘密計畫，打造企業用區塊鏈標準

近期有消息指出，以太坊（Ethereum）正在展開一項秘密專案，名稱為「Enterprise Ethereum」。據悉，加入該專案的知名公司有摩根大通（JP Morgan） 、芝加哥商業交易所（CME Group）、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）、微軟、紅帽、思科等金融機構與企業。目標是要將以太坊的區塊鏈底層協定，打造得更適合企業用戶，且將聚焦在技術標準上，而非推出一個特定產品。消息更指出，不論公有鏈或私有鏈都是該計畫要優化的項目。

雖然現在市場上的區塊鏈開發以開源、協作為主，而且多家被點名參與該專案的金融機構，也是R3區塊鏈聯盟的成員，但是以太坊的計畫被視為高度機密，目前也沒有釋出任何正式的消息。除了上述幾家金融、科技巨頭外，區塊鏈的新創，如：ConsenSys、BlockApps及Brainbot Technologies等，也被點名他們也在該項計畫內。

Zcash傳出舊版本有漏洞，引發分叉疑慮

F2Pool創辦人Wang Chun發現一個Zcash的漏洞，並在GitHub上發布他的疑慮。主要是在Zcash網絡上的節點的交易歷史，分裂成不只一個，等於是Zcash被分叉（Chain Fork）了。

Zcash的發起人Zooko Wilcox在Zcash的論壇上發文澄清，這並非是真的分叉，而是起因於MagicBean v1.0.2，這個舊版的軟體的緩存失效。Zooko Wilcox更表示，他懷疑這是一個惡意攻擊的事件，但他不想過度揣測引起用戶的緊張。他呼籲Zcash用戶趕緊更新版本到MagicBean v1.0.5版本，以防類似事件再度發生。這次的漏洞事件，也讓Zcash的價格受到影響，根據Poloniex，漏洞發生後的24小時內價格下滑了2.5%，來到33美元。

法國央行自己設立Fintech創新實驗室，加深區塊鏈新創的合作

法國央行（Banque de France）的總裁François Villeroy de Galhau日前在法國的Fintech論壇上發表演說，指出法國央行要持續在金融科技領域耕耘，而且為了促進更多創新，他們將開設一個創新實驗室，加速產業的發展外，也有利於央行跟更多區塊鏈新創合作，產出更豐碩的實驗成果與雛形。

去年法國央行宣布要投入更多研究在區塊鏈，12月份即釋出一個數位身分的實驗成果，是法國金融機構信託投資局、新創公司Labo Blockchain、以及其他家法國國內銀行合作的成果。「金融單位的數位化可以加速產業正向發展。」他說，法國將以積極的態度投注在Fintech創新領域上。他更對臺下參與論壇的創新公司友善地表示：「我們要跟你們學習。」在英國脫歐以後，許多英國的大型銀行也都打算將重心移往其他歐洲國家，法國也是其中被看好的地區，其他還包括愛爾蘭都柏林及德國法蘭克福。

圖片來源：法國央行

香港證監會加入R3聯盟，測試區塊鏈交易

根據華爾街日報的報導，香港證券及期貨事務監察委員會（Securities and Futures Commission，SFC），將加入全球最大的金融區塊鏈聯盟R3，要跟聯盟內的成員，一同測試利用區塊鏈帳本來紀錄與清算交易。

SFC是一個獨立的法定機構，負責監管香港的證券及期貨市場運作。這次加入R3聯盟，又是一個金融機構與政府監管者合作的成功案例，他們共同推動區塊鏈，促使雛型走出實驗階段，可嫁接到真實的金融系統當中。「雙方都需要了解為何這個技術可行，以及需要為此做那些改變。」R3聯盟的管理總監Charley Cooper說道。而最近，紐約證券交易所納斯達克也提供香港的證券交易所，它們用於證券交易的區塊鏈技術。

跟手機對話就可以完成轉帳！桑坦德銀行推出語音支付功能

英國桑坦德銀行的客戶只要跟智慧型手機的App說話，就可以完成支付。根據他們最新的試驗計畫，桑坦德銀行已經在修改他們目前測試語音辨識的成果，讓用戶只要說話就可以轉帳給收款人。這也是自去年三月桑坦德銀行宣布推出「理財語音助理」功能的新進展。

桑坦德銀行是英國第一個推出語音理財服務的銀行。「簡單、直覺的理財方式是近幾年的崛起的風潮，這項領航的技術有很大的潛力可以成為未來銀行產業轉型時的重要經驗。」英國桑坦德銀行的創新科技與營運總監Ed Metzger說道，語音理財給用戶一個新的選擇方式。他也透露，桑坦德銀行砸重金投資在數位科技上。銀行紛紛轉向數位化也是許多傳統銀行開始關閉分行的重要原因。根據英國消費者評測機構Which?的最新報告，英國境內的實體分行在過去兩年已經關了1,046家。匯豐銀行（HSBC）一共關了321家，數量最多。

金融科技近期新聞

※中國央行數位貨幣測試成功，可能成為全球第一個發行的央行

※荷蘭銀行集團（ABN AMRO）正在發展Fintech理財機器人

※思科、博世家電與紐約梅隆銀行等公司籌組IoT區塊鏈聯盟

※日本央行2月28日將舉辦分散式帳本論壇