信義房屋旗下子公司有無科技與全球快遞在2月16日宣布聯手，推出「有無社區快送平臺」，透過機車來提供餐點外送的服務。由有無科技提供雲端交易平臺，讓居民透過APP點餐，再經由全球快遞的騎士幫使用者購買，把美食送到府上，還開放點餐，不一定是合作店家也能外送。點餐店家的範圍以鎖定服務區域3公里範圍內，有無科技董事長蔡祈岩表示，希望讓居民購買居家附近的食物，來促進社區經濟，例如可以照顧到必須在家帶小孩的家長，或是不方便出門的老長者等。未來，有無科技計畫採加盟模式推廣到全臺，由在地團隊負責經營社區。

蔡祈岩表示，信義集團的理念是社區經營，也因此，他們一直想推動社區經濟，藉由有無社區快送平臺，讓使用者開始回到買自己的社區附近的店家餐點，讓原本快活不下去的小店，有更多的機會，進而活絡社區，讓人與人之間的距離拉回自己的居住圈。

有無社區快送平臺去年9月先在天母地區試營運，初期派出6名外送騎士。蔡祈岩表示，初期平均客單價150～200元，以飲料、便當居多，推出2個月後，客單價提高到400元，甚至有人訂數千元的餐點，App下載量目前僅5千人，但已有2萬多筆交易。目前每筆交易，顧客得負擔運費50元，超過一定金額才免運。有無科技也會向簽約店家收取10~15％的平臺費用。

目前提供服務以臺北市萬華、中正、信義、大安、中山、中正、松山七個行政區和天母地帶為主，蔡祈岩表示，第一季會增加新北和桃園，預計第三季擴大到6都和新竹。不過，還沒辦法做到24小時服務，以天母地區來說，目前從早上6點到晚上11點可外送。

不同於市面上其他美食外送平臺，蔡祈岩解釋，有無科技是以社區居民為出發點，而不是餐飲店家，就算店家沒有與有無平臺合作，也開放民眾點餐。但不強制向店家收費，願意簽者約才需付費。

蔡祈岩說，臺灣的社區文化是最美的，但是因為全球化的衝擊，年輕人開始遠離自己居住的社區，到異地工作，吃的用的都是國際品牌，社區的特色小店慢慢沒落，他想讓社區重新活絡，帶動社區經濟，讓年輕人在社區附近就有工作機會。未來，有無科技希望透過這項服務，建置出臺灣獨特的成功模式，再推廣到全球。