全球社交網站龍頭臉書（Facebook）今日（1/16）宣布將正式跨入人力仲介市場，設立了專屬的人力仲介網頁facebook.com/jobs，也在粉絲頁（Pages）上新增了工作（Jobs）書籤，使用者則可自專屬網頁、粉絲頁或動態消息（ News Feed）上看到徵人啟事，並能一鍵申請。

該服務即日起將率先於美國及加拿大等北美地區試行，現階段臉書尚未揭露該服務的市場擴充時程。

臉書表示，雖然小型企業佔據全美近半數的人力市場，但美國卻有40%的小型企業認為人力愈來愈難找，新的人力仲介服務將協助企業找到合適的人才。

企業可於粉絲頁張貼徵人啟事，在審閱這些求職申請書之後可直接透過Messenger與求職者聯繫，若不想將徵人範圍侷限在粉絲，亦可利用臉書的廣告機制擴大徵人啟事的曝光範圍。

至於求職者則可能是在粉絲頁或是動態消息上看到徵人啟事，當按下申請按鍵時，所跳出的申請表格會自動填入臉書用戶既有的個人檔案資料，在提交前亦可加以修改。

之前臉書曾於美國市場測試該功能，業者認為它的流程非常的簡單，只花了3分鐘就把徵人啟事填好並張貼，然後有人看到來接洽，很快就找到需要的人了。

臉書以龐大的用戶基礎進軍人力仲介市場，該站每月的造訪用戶達到18.6億，粉絲頁每月的造訪用戶也超過10億，可望對LinkedIn及Glassdoor等人力仲介網站帶來重大的衝擊。