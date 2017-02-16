微軟在本周三（2/15）透過GitHub開源了Aerial資訊學暨機器人（Aerial Informatics and Robotics，AIR）平台，可用來測試機器人及無人機等各種AI裝置在實體世界的自主操作能力與安全性。

負責AIR專案的Ashish Kapoor指出，許多有關人工智慧（AI）的研究專案都是專注於教導AI系統在人工的環境裡更強大，例如玩桌遊時，然而，AIR的角度不同，是為了讓研究人員能開發更多可改善人們日常生活應用的實用工具，真的考慮實體世界的系統將是AI的下一個跳躍。

AIR平台主要解決機器學習的兩大難題，一是供應用來訓練的大量資料，二是讓開發人員可在模擬器中除錯。

微軟在GitHub開源的是Aerial Informatics and Robotics Simulator（AirSim），現為測試版，這是一個基於Unreal Engine的無人機模擬器，之後即會支援諸如汽車等其他自主裝置。

根據微軟的說明，AirSim提供高頻率模擬，且支援HIL（hardware-in-the-loop）與SIL（software-in-the-loop）模擬，適用於各種協定及Windows/Linux平台，其開放源碼架構允許開發人員可快速將客製化的機器人模型或感應器嵌入模擬器上。

過去雖然也有許多仰賴模擬器的測試，但這些模擬器通常不夠精確，而無法真實呈現實體世界的複雜度，Kapoor表示，有鑑於繪圖硬體、運算能力及演算法的大幅進步，讓微軟研究人員能創造更有真實感的模擬器，能精確地描繪物件的細微之處，包括影子及反射等，讓開發人員得以透過更可靠且成本更低的方式來測試無人機，而不必在撞毀數百架無人機之後才能印證自己的理論。