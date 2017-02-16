[達梭澳門活動直擊] 工業設計軟體和PLM軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）日前在澳門舉行年度合作夥伴銷售大會（GCG 2017 Partner Sales Convention）時，達梭系統亞太地區暨全球直銷通路執行副總裁Sylvain Laurent也親自到場參加，並也提出了他對於目前全球企業發展智慧製造的最新趨勢觀察。

平時負責達梭全球大型企業用戶PLM產品銷售的Sylvain Laurent，過去不只協助過多家大型企業用戶完成大規模PLM建置，也因為常常必須要站在第一線與客戶直接面對面，因此他更懂得企業在推動數位轉型過程中，最常遭遇到的種種挑戰與困境。

Sylvain Laurent在會中表示，近年來，許多行業領域都開始朝向數位轉型，從企業內部流程的改造做起，來減少成本和提高產能，特別是在製造業，越來越多的企業不是已開始發展智慧製造，不然就是計畫未來投入，朝向工業4.0的智慧工廠前進。

不過Sylvain Laurent觀察，目前不少製造業者在數位轉型過程中常常會不知該從何下手，他認為，企業要發展智慧製造的真正關鍵在於，企業得先建立一個虛擬化（Virtualization）平臺。

Sylvain Laurent解釋，所謂虛擬化指的是，建立一個統一數據來源平臺的過程，將原本企業內部各自分開的流程打通，以打造一個能涵蓋從設計、製造、產品模擬、供應鏈管理到協同作業流程的完整過程，並用於分析管理，以改造企業內部流程，達到工廠智慧設計、智慧生產和智慧管理。「工業4.0就是整個數位化或虛擬化平臺的建立過程。」Sylvain Laurent說。

以製造業為例，Sylvain Laurent表示，企業要將現代工廠變成智慧工廠，不只是要讓設備智慧化就好，而是要整座工廠虛擬化，變成是一座數位工廠，可以把從3D機械設計圖、機器設備、工廠產線和管理作業的數據資料，全部統一放在同個平臺上來分析和管理，以提高生產效率，也能用於管理，方便大型跨國企業管理高層，即使人不在現場，也能遠端監看分布在全球工廠產線的每日生產狀況，更快速下達決策。

Sylvain Laurent也提到了全球企業目前發展智慧製造的新進展。他表示，達梭目前全球有超過25萬家企業用戶，光是去年就新增超過2萬3千家。其中臺灣和中國企業用戶去年採用比例也提升不少，分別都已達到20%，而全球企業目前則有將近3成使用率。若以行業來看，他表示，目前仍以汽車交通運輸、工業和航空這3大產業用的家數最多，不過去年開始，也有越來越多的新行業加入，如零售業、船舶業等。

Sylvain Laurent也觀察到一個有趣的現象是，不少他們的企業用戶，在產品使用程度上，這2年出現改變，不再只向他們買單一產品或工具，反而是希望能提供像是他們推出的3D體驗平臺這類具有統一蒐集數據來源的平臺，或整套式解決方案，便於他們分析和管理各種流程產生的數據，以改善他們生產流程，而從企業使用產品程度的提升，某種程度也反應出目前企業對於發展智慧製造的熱絡程度。

他也以中國最大規模的造船公司江南造船來舉例。他表示，向來以生產民用和軍用船舶為主的江南造船，近年來開始在公司內部建立了虛擬化平臺，來統一管理從船舶設計、生產到管理產生的大量數據，用以改進現有船舶銲接流程，直到去年，他們已經能夠做到全程品質管控，像是能利用造船工人邊銲接同時，就能一邊將現場工人施工的銲接資訊蒐集起來，同時回傳系統後端來比對有無符合原先設定的銲接品質要求，也幫助提升船舶銲接效率。

Sylvain Laurent提到另一個例子是旗下擁有1,800家門市、中國最大一家零售企業國美電器，他們也不僅將從商品設計、生產、組裝到送貨原本各自分開的流程打通，還將蒐集到的數據統一集中在他們建立的數據蒐集平臺上，來分析和管理，以提供消費者一個整套式的服務體驗。

Sylvain Laurent揭露了接下來達梭未來全球產品發展戰略，不只是要單一企業環境能用，甚至大到整座城市也能用。例如2年前他們才與新加坡政府合作，利用他們的3D體驗平臺，打造一個虛擬新加坡（Virtual Singapore）的3D虛擬城市模型 ，能將所有城市數據統一集中管理分析，包括公共基礎設施、能源、人口、交通、天氣等數據，來幫助城市能更有效率管理。

Sylvain Laurent表示，接下來也將與更多城市合作，包括將在今年與中國部分城市共同完成城市聯網汽車計畫，除此之外，未來也將搶進醫療產業，並與更多醫療業合作，來提供可用於醫學研究使用的新產品。