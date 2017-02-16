彭博周三引述消息人士報導，Verizon收購Yahoo案即將完成，但受到接連兩次重大資料外洩影響，收購價可能從原有的48.3億減少2.5億美元。禍不單行的是，Yahoo昨日再發出警告，表示2015或2016年間已有用戶遭到國家級駭客利用cookie進行攻擊。



路透社的報導則引述另一名消息人士，透露Yahoo收購案最快可能本周就會公佈，而價格則被砍2.5億到3.5億美元。



另外，根據彭博的報導，除了Verizon之外，Yahoo業務主體被收購留下的Altaba公司也必須承擔Yahoo資料外洩衍生的法律責任。消息人士指出，兩公司合併案可望在數天或幾周內宣佈，但雙方合併協議內容還未確定，可能還會有變動。



這可望為延宕多時的Verizon收購Yahoo案劃下句點。兩公司於去年7月宣佈收購協議，不料去年底先後傳出Yahoo在2013年和2014年分別遭駭，並導致5億與10億筆用戶資料外洩。之後即陸續傳聞這件事影響了Verizon的收購意願，要求Yahoo降價。



或許是配合收購案的關係，Yahoo周三對用戶再發出警告，指出2015或2016年間，有用戶遭到國家資助的攻擊。 ZNDet引述Yahoo的聲明：「本公司外部鑑識專家正在調查一樁駭客透過假造cookie，在不需密碼情況下存取用戶帳號的案件。經由持續的調查，我們相信假造的cookie存取帳號的時間點是在2015年或2016年。」



Yahoo已經根據調查發現被攻擊的用戶身分並陸續對受影響的用戶發出通知。也有網友透過推特證實接到通知。Yahoo並未說明實際被入侵帳號的用戶人數。