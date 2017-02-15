穿戴裝置 Android Wear

Android Wear 2.0正式問世，內建Google語音助手

來自Google下一代穿戴裝置平臺Android Wear 2.0最近正式登場，強調更個人化訊息的錶面設計，讓使用者抬起手腕就能隨時檢示天氣、個人活動及行事曆等資訊，也能用來撥打電話，提供叫車服務，還首次內建Google Play商店，方便使用者尋找手錶專用的App，此外，Google Assistant也首次進入智慧手錶，能提供語音查詢服務，不過目前僅支援英語、德語。Android Wear 2.0將率先搭載於LG Watch Style、LG Watch Sport和Wear24這3款新手錶，不少舊款智慧手錶未來幾周也可升級至新版本，如華碩ZenWatch 2及3、華為的Huawei Watch，還有LG的G Watch R、Urbane及LTE版本，以及第二代Moto 360等。（詳全文）

IoT安全 IoT疆屍網路

大學也遭IoT疆屍網路攻擊，全校超過5千個IoT裝置被駭客劫持

美國電信業者Verizon最近在一份《2017 Data Breach Digest Scenario》報告中揭露某間大學校內網路遭IoT疆屍網路攻擊的事件，導致全校上千師生和行政人員無法正常使用學校網路作業。負責經手調查的Verizon事後分析了這間遭駭學校的DNS和防火牆日誌後發現，全校至少5,000個IoT裝置都遭駭客劫持成為攻擊跳板，這些遭植入惡意軟體控制的IoT裝置，多來自校內許多具連網功能的設備，如飲料販售機、智慧燈泡等，駭客利用這些裝置，以每隔15分鐘發動大量DNS請求，以癱瘓學校網路的正常使用。（詳全文）

智慧家庭 Alexa

智慧開關也能結合Alexa語音助理，幫你調節室內溫度、開關燈

一家美國矽谷IoT新創Brillian最近發表了可供智慧家庭使用的智慧開關Control，能支援亞馬遜Alexa語音數位助理，只要透過聲控就能控制家中的數位燈泡，幫你開關燈，而不需手動開啟App，除了聲控外，Control還擁有個能觸控的5吋螢幕，也能操控Sonos智慧音響、Nest溫控裝置或其他數位家庭裝置，Control強調簡單易用，可直接嵌入傳統的電燈開關盒，且不用10分鐘就能安裝完畢，每組Control開關訂價為199美元，預計於今夏出貨。（詳全文）

穿戴裝置 Apple Watch

Canalys調查：Apple Watch去年出貨超過1千萬支

市調分析機構Canalys最近公布穿戴式裝置市場研究指出，蘋果Apple Watch去年Q4出貨超過600萬支，比去年同期增長12%，更占整體穿戴裝置市場高達8成營收，至於同屬競爭對手的Fitbit和三星兩家市場銷量則為17%和15%。Canalys預估，Apple Watch去年全年出貨量將達到1,190萬支，占全年穿戴銷售市場近5成，Canalys亦認為，Google新版Android Wear 2.0推出後，也將帶動全球穿戴裝置市場另一波銷量提升。（詳全文）

無人機 DARPA

美軍方投資研發拋棄式無人機，未來將能用於一次性醫療補給任務

美國軍方研究單位DARPA最近資助一家先進科技創新研究公司Otherlab研發利用紙製的可拋棄式無人機，可用於一次性醫療補給任務，甚至能在用品送達後，經過一定時間內就能自然分解，而不被敵人發現或造成環境污染。這個無人機目前還只是原型，外觀就像一架滑翔機，不過整架都是用紙板組成，並採用滑翔方式飛行，不需要電池或燃料，意味著將有更多承載空間。無人機上還裝有個可攜式的小型電子裝置，能幫忙引導著陸將物資投到指定場所。Otherlab團隊表示，目前完成的無人機原型已能夠載運1公斤重物，未來更計畫增加載重量至10公斤。（詳全文）

IoT市場 智慧城市

Gartner：2017年企業IoT裝置數量將上看31億個

市調研究機構Gartner最近發布IoT市場預測指出，2017年全球IoT裝置數量將達到84億個，數量較2016年將增加超過3成，到了2020年更將成長到204億個IoT裝置。企業IoT裝置市場今年將有不少提升，IoT裝置將增加至31億個，如智慧電表和監視攝影機等。Gartner也預估，今年企業IoT裝置市場規模可望提升到9,640億美元。今年IoT裝置銷量最大宗用戶將來自消費端，將占52億個，以智慧居家應用為主。Gartner分析，大中華、北美和西歐地區將是IoT裝置成長主要市場，合計將占今年整體IoT裝置數量的近7成。（詳全文）

NB-IoT 智慧城市

西班牙打造全球第一個城市NB-IoT網路，以服務1億個IoT裝置

英國跨國電信巨頭Vodafone最近宣布他們已在西班牙首都馬德里和其第三大城市Valencia開始利用NB-IoT技術，布建一個通訊範圍可覆蓋整座城市的IoT商用網路，來提供企業用戶裝置連網的相關服務，今年3月將更進一步擴大城市部署，將能覆蓋包括巴塞隆納、Bilbao、 Málaga以及Seville等主要城市，屆時，這些城市內布建NB-IoT基地臺的據點將超過1,000個，將能支撐超過1億個IoT裝置連網使用。而臺灣近來也有中華電信在今年1月攜手Nokia展開NB-IoT實驗，打算將NB-IoT應用智慧城市、智慧交通和農業IoT等應用。（詳全文）

IoT安全 車聯網

IBM攜手Nokia、賽門鐵克等共組物聯網網路安全聯盟，以改善IoT安全性

科技大廠IBM最近聯手大型電信服務及設備商、資安廠商共同籌組一個物聯網網路安全聯盟（IoT Cybersecurity Alliance），希望結合聯盟中各家廠商的安全性和IoT專家，來解決物聯網安全性問題，包括了車聯網、工業、智慧城市和醫療等領域，以建立更安全的物聯網生態系統。該聯盟目前主要成員有包括來自硬體大廠IBM、電信服務商AT&T、電信設備商Nokia、資安業者賽門鐵克、Palo Alto Networks，以及行動安全廠商Trustonic等加入。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／Google、Apple、Healthy Direct、Brillian、Otherlab、Sebastian Dubiel

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資料來源：iThome整理，2017年2月