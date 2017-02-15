無人機應用越來越多元，考驗企業的想像力，日本第二大航空公司全日本空輸(ANA)便與Sony轉投資的無人機公司AeroSense合作，進行利用無人機來進行民航機例行機體檢查的相關測試，希望提高相關作業的效率。

ANA在14日於大阪伊丹機場首度對外展示利用無人機進行民航機機體檢查的流程，無人機以每秒1公尺的速度在波音787客機上方飛行，從不同角度以高解析度拍攝機體影像，耗時約10分鐘。 (下圖為無人機空拍圖，來源：ANA)

AeroSense表示，目前航空公司多半是透過升降機，讓維修人員能人工檢查在地面看不到的機體狀況，未來希望透過無人機擷取的影像，同時開發自動分析軟體，讓機體檢查流程自動化，加速相關流程，減少因檢查與確認機體狀態導致的班機延誤或取消。

民航機在飛行時可能遭遇外物撞擊或雷擊，導致機體出現刮痕或受損，飛機必須經過機體的檢查，確認刮痕或受損程度不影響飛安的情況下，才能放飛，或必須停飛、進廠維修。

全日空在2016年4月成立了數位設計實驗室，希望採用更多創新科技促進公司營運，並且加入日本無人機運行管理公會創辦成員，同時與東京大學、熊本縣天草市簽訂促進無人機應用的合作協約。

全日空與AeroSense表示，未來將在山形縣庄內機場進行更詳細的測試與驗證。