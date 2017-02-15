臉書(Facebook)近來持續著重在影音、直播相關功能的改善，14日則宣布改進其影片播放的相關功能，並且推出能將Facebook影片透過機上盒、智慧電視在電視上播放的行動App。

Facebook目前在動態消息列中的影片，自動播放時都是預設為靜音播放，不過經過測試，發現使用者對於預設影音播放多半有正面回應，因而決定將逐步將影片自動播放時的聲音部分，轉為隨著用戶滑動動態消息列時，以淡入、淡出的方式呈現。

對於原本就設定為靜音模式的手機，這項新功能將不會導致手機發出聲音，至於不想要影片自動撥放時發出聲音的用戶，也可以關閉這項新功能。

除了聲音，Facebook也推出新的影片子母畫面功能，讓想要一邊滑動動態消息列也想同時觀看影片的用戶，能夠將影片窗格縮小置於螢幕邊緣並持續播放。

如下圖所示，在Android裝置上，該縮小的影片窗格還可以在跳離Facebook App後，繼續播放，提供更高的彈性。

此外，對於直立式的影片，用戶可以在手機上以較大尺寸進行預覽、更容易放大為全螢幕模式。

而Facebook去年底在手機App上新增的將影片投放至電視的功能，如今則升級為專屬的影片App，很快將會在主要手機App商店上線，使用者可以直接透過該App把Facebook中的影片投放到Apple TV、Amazon Fire TV等機上盒，與三星的智慧電視，未來並將支援更多電視相關平台。

Facebook執行長不久前才在公司財報發布會上表示，將在2017年加碼投資在影音等功能的發展上。