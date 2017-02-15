Skype、Cisco要小心了，Amazon旗下Amazon Web Service (AWS) 周二宣佈推出企業雲端整合通訊服務Chime。

Amazon Chime是Amazon在ISP Level 3及VoIP業者Vonage的配合下提供的雲端視訊會議服務，預計第二季正式上線。這項服務將使Amazon直接威脅最常見的消費級Web通訊軟體如Skype、Google Hangouts，甚至挑戰Cisco WebEx、GoToMeeting等企業等級的視訊會議服務。

Amazon 表示，大部份網頁式視訊會議產品品質令人失望，不但畫質粗糙、斷斷續續，音質不良，還常有不明背景噪音，加入會議還需要輸入超長的PIN碼，行動app與行動功能也不佳。此外大部份產品只專注特定一項功能，像是網路電話、視訊會議、畫面共享、即時訊息，因此使用者經常得在多種不同工具之間切換，相當不便。

Amazon Chime號稱可以解決上述困擾，提供高畫/音質的語音及視訊會議服務及文件、畫面共享。會議一旦舉行，Amazon Chime會自動呼叫所有與會者，他們在App中按下按鍵就能加入，不需輸入PIN碼，而中途有人加入或離線，Chime也會以圖像顯示。若出現背景噪音，所有人都可以加以關掉噪音連線的聲音。

Amazon Chime除了畫面共享外，並提供聊天室功能方便與會者互動、安全儲存通訊紀錄與分享的檔案。其app支援Windows、Mac、iOS及Android，讓使用者可在不同裝置間同步會議及通話。

價格方面，限2人的基本視訊通話、聊天室服務免費，而加上畫面共享的進階方案則為每人每月2.5美元，上限100人、提供個人化URL的最高階方案則為每人每月15美元。