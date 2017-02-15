微軟理應要在本周二（2/14）釋出今年2月的例行性安全更新，不過，周二微軟卻宣布因在緊要關頭發現一個問題，且無法即時解決，所以決定延後本月的更新。

多年來微軟皆固定在每個月第二周的星期二修補安全漏洞，而這是該更新政策執行以來第一次開天窗，因而使得外界議論紛紛。

微軟並未說明造成更新延後的關鍵問題，只說該問題會影響某些客戶，在思索所有的可能選擇之後，最終決定延後更新。不過，微軟也尚未確定新的更新時間。

由於微軟打算從今年2月起以全新的「安全更新指南」（Security Updates Guide）取代已沿用近20年的安全公告（security bulletin），有人猜測是此一切換程序出了問題，也有人認為也許是微軟去年10月針對Windows 7及8.1所啟用的累進式修補所導致。

還有一個可能性是微軟來不及修補今年2月初被公開的零時差安全漏洞 。發現該漏洞的安全研究人員Laurent Gaffié早在去年秋天就把漏洞資訊提交給微軟，在微軟遲遲未修補之後，Gaffié在2月初透過GitHub釋出了攻陷該漏洞的概念性驗證程式。

根據US-CERT的說明，Windows在處理SMB流量時含有一個記憶體毀損漏洞，允許未取得授權的駭客可自遠端發動阻斷服務攻擊。