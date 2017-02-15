杜拜公路運輸局（Road and Transport Authority，RTA）局長Mattar Al Tayer在本周一（2/13）舉行的世界政府高峰會（World Government Summit）上宣布，最快會在今年7月在當地推出無人機載客服務。

RTA同一天也在YouTube上張貼了載客無人機的宣傳影片(下方)，顯示該款無人機是來自中國無人機開發商億航（Ehang）所製造的Ehang 184，億航曾在去年1月的CES上展示Ehang 184。

根據宣傳影片，這架Ehang 184直接由遠端的命令中心控制，機上完全沒有駕駛，但配有一平板電腦以讓乘客輸入下機地點，無人機就會自動將乘客送達目的地。

Ehang 184的電池可支撐30分鐘的飛行時間，只不過，它一次只能載運一人，且重量限制在100公斤，也只允許額外攜帶小行李，飛行範圍為30公里。

億航則說Ehang 184為一提供中短途交通運輸解決方案的自動駕駛低空飛行器，它消除了傳統交通模式中最危險的因素—人為失誤，而且所有的飛行元件都有備份，遇到任何緊急狀況也能一鍵懸停，且只要一個按鍵就能起飛與降落。

Tayer說，這批無人機為杜拜自動運輸政策的一環，目標是在2030年讓該酋長國境內的無人駕駛服務比例達到25%。

全球電動車製造龍頭Tesla執行長Elon Musk則預測10年內的所有汽車都會具備全自動駕駛能力，屆時將衝擊專業司機的工作機會。