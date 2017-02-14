華碩發表新款照相手機ZenFone 3 Zoom，主打雙鏡頭設計，提供2.3倍光學變焦功能，即日起在國內上市，空機售價14990元。

新手機剛在今年1月的美國CES上亮相，國內隨即在今天上市，先推出深海藍，4月再推出玫瑰金；國內將在3月1日開放電信業者搭售資費，包含中華、遠傳、台灣大、台灣之星、亞太五家電信商同步銷售，搭配不同電信資費合約優惠價最低0元。

前一代的ZenFone Zoom手機採用潛望式相機設計，雖然提供3倍光學變焦，但因為伸縮式鏡頭使得手機厚度也跟著增加，相較之下，ZenFone 3 Zoom搭配雙鏡頭設計以使手機較為輕薄（厚度約8mm），均為1200萬畫素Sony IMX 362感光元件，其中一組鏡頭為f1.7/25mm，另一鏡頭為59mm提供相當於2.3倍光學變焦照相功能。

在拍照時控制鏡頭遠近，手機會自動在雙鏡頭間作切換，以提供1倍到2.3倍的光學變焦，2.3倍以上則是數位變焦。雙鏡頭旁設計有雙色溫補光燈。在實際拍照時，手機還提供TriTech+三混合對焦技術，達到0.03秒完成自動對焦。

如下圖為所，ZenFone 3 Zoom可切換為手動模式，控制ISO感光度、快門速度、白平衡、曝光值等參數，快門支援從1/50000到32秒長曝光。可拍攝RAW檔，以供更進階的後製處理。手機內建Super Pixel影像處理器，華碩稱可提昇4倍的感光度，並搭配降噪演算法，以提昇手機在較暗環境的拍照能力。

前置相機則是1300萬畫素Sony IMX214感光元件，支援f2.0光圈、HDR等功能。

這款手機的另一項特色是採用了5000mAh電池，和以大容量著稱的ZenFone Max進階板相同，但從外觀來看，手機較為輕薄，一方面延長手機的續航力，大容量電池也支援反向充電功能，在緊急時可讓手機充當行動電源為其他手機充電。

ZenFone 3 Zoom預載Android 6.0，搭配高通S625處理器，內建4GB記憶體及64GB容量。為確保手機使用者的身份安全，與時下其他手機上樣，該手機也支援指紋辨識功能，在通訊上提供了3G+4G雙卡雙待功能，4G最高支援300Mbps下載速度。