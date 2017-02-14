IBM於本周一（2/13）揭露了新研究專案Havyn，開發以Watson技術為基礎的資安語音助理，來協助資安分析師更新弱點威脅，並提供補救建議。同時，IBM也正式釋出Watson網路安全性服務（Watson for Cyber Security），來加強IBM的認知網路安全監控平臺（Cognitive Security Operations Center Platform）。

Havyn專案以Watson的對話（Conversation）技術為基礎打造資安語音助理，此專案採用了Watson API、Bluemix雲端平臺和IBM Cloud雲端市集，來即時回應使用者的語音請求和指令，以及從X-Force Exchange網路威脅情報共用平臺、用戶特定的歷史資料、其他開源資安工具等，來獲取資料。

另外，此資安語音助理能夠與資安分析師互動，例如，提供分析師即時的弱點威脅更新資料、組織內安全性狀態資訊更新等，還能給予資安分析師漏洞威脅的補救建議。IBM表示，目前IBM安全管理服務（Managed Security Service）團隊的研究人員和分析師正在測試Havyn專案。

除此之外，IBM正式釋出的Watson網路安全性服務將會整合至旗下的認知網路安全監控平臺，來加強安全性監控的認知技術。根據IBM官網，Watson在過去一年受過網路安全性語言的訓練，並吸收了百萬份以上的安全性文件，現在可以協助資安分析師解析成千上萬份自然語言研究報告。

Havyn專案簡介影片：