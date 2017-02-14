向來被認為對韓國本地業者採取較為保護立場的韓國公平交易委員會又有新動作，再度盯上Google，懷疑其做法涉嫌阻礙三星(Samsung)研發自家的手機OS，可能違反市場公平競爭原則。

韓國公平會官員向韓國時報表示，正在著手進行Google妨害OS市場公平競爭的調查，同時也已經將相關資料送交國會。

此次調查可追溯回2011年，當時Google與三星簽訂了行動應用分銷合約(Mobile Application Distribution Agreement, MADA)，要求三星在採用Android作業系統的手機上將Google預設為搜尋引擎，並預載包括YouTube、Gmail等在內的Google官方應用。

此外，雙方也簽訂了一項協定，要求三星不得使用Google的演算法來研發自家的作業系統。

當時韓國公平會針對Google進行調查，主要是回應韓國兩大搜尋業者Naver與Daum擔憂Google可能因此妨礙搜尋引擎市場的公平競爭，該案在2013年結案，因Naver與Daum市佔率未受影響而未成立；但韓國公平會在2016年五月針對Google對三星在作業系統開發提出限制合約的調查，發現相關條文存在Google打算阻礙三星發展OS的意圖與行為，因而決定展開新的調查。

此外，由於Android作業系統在韓國手機市佔率高達80%，且市場情況已與2013年不同，加上有韓國國會議員要求韓國公平會應該重審該案，因此Google利用Android相關優勢壟斷搜尋引擎市場的部分，亦可能再遭調查。

對此Google在韓國的發言人表示，Android是開放原始碼系統，合作夥伴是自發性地同意使用合約。

Google在去年8月才因壟斷問題遭到俄羅斯政府開罰6750萬美元、歐盟亦在同年四月的初步審理中，認為Google違反歐盟的反壟斷法規，濫用其Android市場地位對手機製造商、電信業者提出不公平限制。