由Alphabet育成的新創業者Jigsaw本週與Wikimedia基金會（Wikimedia Foundation）共同發表了一份有關人身攻擊的研究報告，該報告是針對維基百科（Wikipedia）使用者在2015年的評論進行分析，發現匿名用戶透過評論進行人身攻擊的機率比註冊用戶高出6倍，而其實也有不少註冊用戶發表人身攻擊評論。

身為全球最大的線上百科，Wikipedia允許任何人編輯站上資料，根據統計，該站在2015年擁有12.94萬的註冊用戶，提供超過200萬筆評論，其中僅有0.5%涉及人身攻擊，另有9.77萬的匿名用戶，共有19.14萬筆評論，其中涉及人身攻擊的佔了3.1%。（下圖，來源：Wikimedia）。

從該統計可看出，匿名用戶的人身攻擊評論比率要比註冊用戶高出6倍，而且這些匿名用戶的平均評論數量都低於註冊用戶，因此，儘管匿名用戶較容易進行人身攻擊，但因他們的評論數量較少，所以仍佔不到Wikipedia人身攻擊評論數量的一半。

另一方面，不只是匿名用戶會在Wikipedia上進行人身攻擊，該研究也發現，那些在2015年提交超過100則評論的註冊用戶所發表的人身攻擊評論也佔了所有人身攻擊評論的30%。

這些人身攻擊的評論中，主要是內容的蓄意破壞，佔了26.48%，挑釁的佔了23.9%，直接點名攻擊對象的佔了17.02%，還有14.46%屬於歧視言論，而意圖不軌也佔了13.02%。

對於人身攻擊，Wikipedia採用了明確的政策，任何在該站進行人身攻擊的評論將會被移除，該用戶亦會被封鎖。

該報告在深入分析之後認為，關於Wikipedia人身攻擊的部份並沒有一個簡單的解決方案，而且只有不到1/5的案例曾因違反Wikipedia的政策而受到懲處，應透過自動分類機制來加強過濾這些惡意的言論。報告亦發現，一個人身攻擊行動可能觸發另一個，早期介入與干預也會帶來正面的影響。