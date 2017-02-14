德國媒體報導，Mozilla為iOS裝置開發的隱私瀏覽器Firefox Focus在德國暗中收集可辨別用戶身份的資料。不過消息遭Mozilla否認。

Firefox Focus是去年推出iPhone、iPad專用的隱私瀏覽器，沒有選單、沒有頁籤，但最重要是可預設封鎖廣告追蹤並允許使用者刪除上網行蹤紀錄與密碼。

不過本周德國媒體Deutschlandfunk報導，安全研究人員Peter Welcherin 及Hermann Sauer在研究名為Firefox Klar的德國版Firefox Focus時發現，這個瀏覽器的設定中有一項預設開啟功能，它表面上為傳送匿名使用資料，實際上卻包含使用者個人資料。研究人員發現這些資料是傳送給一家名為Adjust GmbH的資料蒐集業者。不過，兩人並未說明Firefox Klar傳送的是什麼個人資料。

事實上，這並不是Firefox Focus第一次被懷疑。去年Mozilla宣佈這項工具時，德國另一名研究人員Günter Born即認為Firefox Focus的宣傳示意圖中包含「傳送匿名使用資料」的部份被Mozilla有意或無意切除。此外，Mozilla網頁也公開顯示，包括Android版、iOS版Firefox瀏覽器也都包含Adjust SDK。

不過Mozilla駁斥德國研究人員指控為空穴來風。該公司發言人指出，為了提供更好的產品，Mozilla必須了解用戶使用app的情形，而Adjust SDK的目的正是為了協助Mozilla量測瀏覽器安裝及用戶互動經驗；Klar的確會在本機儲存使用者上網資料，但這些資料並不會透過Adjust SDK傳送給Mozilla或Adjust。

Mozilla表示，Klar是一項新產品，需要做早期市場適用度的驗證，而傳送匿名資料是一項可選擇退出（opt-out）的功能，讓Mozilla可從不同使用者族群收集到公正的使用資料，用以協助Focus/Klar的改善。