微軟在周一（2/13）針對HoloLens混合實境（Mixed Reality，MR）頭戴裝置發表了全新的「觀眾視野」（Spectator View） 工具，以讓沒穿戴MR裝置的觀眾也能從第三方的角度體驗HoloLens用戶所看到的世界。

微軟先前就曾為此開發混合實境捕捉（Mixed Reality Capture，MRC）技術，直接把MRC技術嵌入HoloLens中，再透過程式與他人分享HoloLens用戶的體驗。它的缺點包括受限於HoloLens的硬體資源，以及用戶頭上所配戴的攝影機會跟著頭部晃動而讓所拍攝的影片不穩定。

因此，微軟現在整合了軟、硬體，打造了基於觀眾視野的攝影機來解決MRC既有的問題。這是一個上面加裝了HoloLens的數位單眼攝影機，並以腳架固定，其中，HoloLens透過無線網路傳送位置資訊予PC，攝影機則利用HDMI傳輸線把所拍攝的影像傳送到PC，在PC上藉由軟體整合位置、影像，以及來自HoloLens用戶所看到的全像片。

MRC與Spectator View的主要差別在於前者所供應的影片是來自於第一人的視野，Spectator View則可產生第三人視野，讓觀眾可以同時看到全像環境以及穿戴著HoloLens的使用者活動。

此外，透過Spectator View技術將能拍攝更高畫質的全像內容，可用在行銷、實況展示，或是描述全像程式的功能。

目前開發人員版的HoloLens售價高達3000美元，外界認為若要建立Spectator View亦是所費不貲。微軟已於GitHub釋出有關Spectator View的文件與教學資料，以供有需要的企業或開發人員自行組建。