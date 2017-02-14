媒體9to5mac發現蘋果悄悄加入了推動無線充電標準Qi的無線充電聯盟（Wireless Power Consortium, WPC），進一步推升未來iPhone採用無線充電的可能性。



根據該WPC的網站（下圖紅色框框處，來源：WPC），蘋果現在成為該聯盟213家法人會員之一。WPC制訂的無線充電標準Qi是一種短距離（40mm）低功率無線感應式充電力傳輸的互連標準，旨在提供手機與其他行動裝置之間的無線充電方式，其成員包括三星、LG、Nokia、Sony、Dell、HTC、聯發科及華碩等多家科技業者。





蘋果向媒體證實指出，蘋果以領導者及貢獻者角色積極加入許多標準開發組織。蘋果加入無線充電聯盟，是希望能加入未來無線充電標準的開放與協同式發展並貢獻心力，也期待與WPC及其會員合作愉快。



在此之前，業界傳言蘋果傾向發展為iPhone導入長距離（約4.5公尺）無線充電，然而至今仍未見成果。分析師表示，競爭者在無線充電技術的成果可能讓蘋果按捺不住；許多消費者期望下一次買的產品具有無線充電功能。



進入2017年，關於新一代iPhone 規格的消息接連不斷。昨天有國內金融分析師預測下一代iPhone可能支援無線充電，此外並有傳言下一代iPhone套件可能不再提供充電器，而是將無線充電設備分開銷售。