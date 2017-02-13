Google上周六（1/11）宣布，透過藍牙即可讓Android裝置分享行動網路的Instant Tethering功能上線了，讓只要擁有同樣Google帳號的Android裝置都能以藍牙直接分享行動網路，但目前該功能只支援Pixel系列手機與特定的Nexus裝置。

Google產品經理Omri Amarilio解釋，他跟大家一樣都會在旅行時經常開關手機上的無線熱點分享功能，以將行動網路分享給平板電腦使用，有時候會忘了關而耗盡手機電池。倘若手機與平板電腦可以合作無間，無縫分享連結能力就再好也不過了。

Instant Tethering即讓平板及Pixel手機上採用同樣Google帳號的使用者可透過藍牙與彼此連結。當使用者開啟 Pixel C平板電腦時，它會偵測是否有網路連結，然後詢問Pixel手機有否足夠的網路與電池，若答案是肯定的，就會自動配對，並提供啟用熱點的選項，使用者完全不需在Pixel手機上執行任何動作。

在使用完畢後，就算使用者沒有切斷連線，系統也會自動關閉熱點功能以節省用電量。

Google是透過Google Play Services來遞送Instant Tethering服務，Google Play Services是一個內建在所有Android裝置上的Google服務，主要用來更新Google自家的程式，包括Gmail、Google+、Google Play及Google Maps等，以避免電信業者與手機製造商緩慢的系統升級程序阻礙了Google程式的更新。

不過，Instant Tethering現在僅支援Pixel與特定的Nexus裝置，其中可充當熱點的裝置包括執行Android 7.1.1及以上版本的Pixel、Pixel XL、Nexus 6、Nexus 5X與Nexus 6P等手機，而可用來連結這些熱點的裝置則額外包括了執行Android 6.0及以上的Pixel C與Nexus 9平板電腦。