虛擬、擴增實境市場持續發燒，在商用市場的應用也蓄勢待發，日本營建業便正在研擬透過擴增實境(AR)技術來提高營造專案施行時的準確性與運作效率。

日本綜合營造業者大林組便正在研發一款新應用，透過配備攝影機的平板電腦，將建築計畫的3D模型與工地現場的實際影像結合，還可選擇從不同的角度、建築內外，觀看建築實際設計與現場結合的樣貌。

舉例來說，建築工人便可利用該設備，觀看地震強化結構、重新改裝的設計在安裝後的實際樣貌為何，以及工地現場預先做好的動線設計等。

大林組還利用混合實境設備，將施工不同階段的3D模型與工地現場周遭影像結合，展示營造專案過程中對周圍地景地貌的影響，以協助專案相關人士對於建築專案相關規畫進行決策。

大林組表示，相關技術除了針對全新的建案，對於既有建物的改裝、百貨公司新樓板區域設計、甚至如何在改裝現場最有效地設置改道公告等，都會帶來幫助。舉例來說，過去該公司在整合現場照片與模擬圖，並提供不同角度視圖時，得花費兩星期，透過新的技術，三天內便可達到一樣的水準。

日本清水建設亦研究採用3D技術，將地下管線資料與平板電腦攝得的地下孔道影像結合顯示，提高現場工程人員的作業效率。根據日經新聞報導，其他營造商如安藤‧間、三井住友等，也都在進行相關應用的研發、測試。

根據IDC預測，AR與VR市場將以181.3%的年複合成長率，成長至2020年的1620億美元規模，其中相關服務的營收將在2017或2018年左右超越硬體營收，主要原因便是來自於企業對相關需求的提升所致。