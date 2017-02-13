凱基證券知名的蘋果分析師郭明錤於上周透露，蘋果將在今年秋天發表3款新iPhone，其中有兩款為iPhone 7的升級版，依舊採用LCD螢幕，但會有另一款採用OLED的高階iPhone X（名稱不明），所有新款iPhone都將採用玻璃機身並支援無線充電。

根據報導，玻璃機身的設計是為了促進無線充電，然而它的散熱效果卻不如鋁合金，這批新iPhone的生產成本將為了改善散熱問題而被墊高。

其中，最受矚目的是iPhone X。除了先前即傳出iPhone X的外型將有重大改變之外，郭明錤預測，iPhone X將採用OLED螢幕、內建3D觸控感應器，並支援虹膜辨識或臉部辨識。此外，由於iPhone X採用許多新元件，郭明錤預測蘋果將會把這些成本轉嫁給消費者，呼應了iPhone X售價將突破1000美元的市場傳聞。

至於新iPhone的螢幕尺寸，除了延襲iPhone 7系列的4.7吋與5.5吋之外，iPhone X的尺寸尚不明朗，有人說可能是5吋或5.8吋的可彎螢幕。

而期待iPhone SE升級版的果粉們可能要失望了，外電報導指出，因擔心擠壓iPhone 7的市場空間，也為了維持iPhone的高毛利，蘋果今年將不會更新於去年3月發表的4吋iPhone SE，而是讓4.7吋的版本成為iPhone的入門機種。蘋果並未對上述傳聞提出任何評論。