針對高階伺服器應用市場，英特爾最近推出新一代Xeon E7 v4伺服器處理器晶片，型號為E7-8894 v4，能支援8路伺服器架構設計，不僅處理器時脈最高3.4GHz，更擁有超多24顆運算核心、高達48個執行緒，不過單價高達8,898美元，相當於新臺幣快27萬元，也是Xeon E7系列以來售價最高，英特爾宣稱，E7-8894 v4是至今運算速度最快的Xeon E7系列處理器，未來將提供做為大型金融企業和零售業的關鍵應用使用，預計將於今年第一季推出上市。

英特爾推出的Xeon E7系列，一般定位在高階伺服器，專攻企業關鍵性任務的4路及8路高階伺服器使用。Xeon E7系列更新周期通常較企業主流Xeon E3、E5系列伺服器處理器慢，Xeon E7直到去年才推出了採用Broadwell微架構、14奈米製程的第四代Xeon E7伺服器處理器架構，不過Xeon E7系列雖然更新速度較慢，但是卻具備比採用更新一代E3、E5系列處理器更高時脈、更多核心數、以及支援更高硬體擴充能力，以應付企業級關鍵應用和高效能運算需求，所以價格也更高。

英特爾近日也針對了Xeon E7 v4系列處理器再推出新型號E7-8894 v4，能支援8路伺服器架構設計，這款E7 v4系列處理器和去年推出最高階E7 v4型號E7-8890 v4規格大致相同，處理器核心數同樣高達24核心、48個執行緒，內建最多60MB快取記憶體容量，時脈最高也達到3.4GHz，兩者唯一差別是，在基礎時脈上，E7-8894 v4速度略提高到2.4 GHz，E7-8890 v4時脈只有2.2 GHz。英特爾更宣稱，E7-8894 v4處理器是至今運算速度最快的Xeon E7系列處理器。至於熱設計功耗（TDP）部分，E7-8894 v4也是維持相同的最高165瓦。

E7-8894 v4也是Xeon E7系列以來售價最高的一款，英特爾去年針對4路和8路Xeon E7 v4系列推出共11款型號，其中屬於8路高階伺服器的處理器型號有7款，分別是E7-8893 v4、E7-8891 v4、E7-8890 v4、E7-8880 v4、E7-8870 v4、E7-8867 v4、E7-8860 v4。單價最高的型號E7-8890 v4，售價為7,174美元，最低為E7-8860 v4的4,061美元。

不過英特爾這次推出的新款處理器型號E7-8894 v4單價更高，高達8,898美元，等同於臺幣將近27萬元，比起次高型號E7-8890 v4更多出了快2千美元，甚至也比擁有最高72核心的英特爾超級電腦處理器Xeon Phi 7290F更貴，Xeon Phi 7290F售價只有6,524美元。另以一臺高階8路Xeon E7 伺服器搭配硬體來計算的話，若是全部要裝滿E7-8894 v4處理器晶片，企業光是處理器部分就得要花上臺幣超過200萬元，這還不包括其他硬體配備，如記憶體、硬碟等的價格。因此規模較小的企業較少會用到，較多是大型企業採用為主。

英特爾表示，新的Xeon E7 v4伺服器處理器晶片，未來將提供大型金融企業和零售業的關鍵應用和高效能運算使用，預計將於今年第一季推出上市。