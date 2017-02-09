研究機構IDC預測，2017年全球資訊科技產品與服務支出預計將達2.4兆美元(約合新台幣74.5兆元)規模，成長3.5%，並將以年複合成長率3.3%的速度，成長至2020年2.65兆美元(約合新台幣82.2兆元)。



IDC表示，金融服務業(包括銀行、保險、證券與投資服務)與製造業(離散與流程製造業)將是帶動IT市場的主要火車頭，在2015至2020年期間，兩大產業合併都將佔整體市場的30%以上，主因為這兩大產業十分仰賴IT投資來協助其數位轉型策略。電信、專業服務與政府機關，則緊追在後，同樣是帶動成長的重要市場領域。



值得注意的是，消費性市場的成長將相當遲緩，年複合成長率僅0.3%，主因為對硬體設備的採購將衰退，並轉往購買資安、內容管理與檔案分享等軟體、服務的板塊轉移所致。



IDC消費者洞察與分析部門副總裁Stephen Minton表示，消費者在行動裝置、個人電腦的購買力減退將會持續對整體IT市場帶來影響，不過企業與政府的IT投資則會改善；金融機構與公用事業在資料分析的相關投資將會增加；電信業與銀行在IT服務的支出也會增加。筆記型電腦，尤其是Chromebook，在教育市場會有不錯表現；儘管全球經濟前景仍有不確定性，但企業帶動的IT投資，仍預期會有不錯表現。



未來4年，北美、西歐與亞太區(不含日本)仍將是全球規模最大的前三個IT區域市場，但若論成長率，則以拉丁美洲最強，達5.3%，其次則是亞太區(不含日本)與美國的4%。