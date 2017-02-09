國內電視產業朝向數位化目標又更進一步，根據NCC統計，截至去年12月為止，有線電視數位化普及率已達95.84%，NCC預期今年底將以100%數位化為目標。有線電視數位化發展也催生新的服務，台灣大預告明年旗下的有線電視系統將推出1G高速寬頻上網。

為提升國內電視產業，政府這幾年推動數位化，其中無線電視早在2012年關閉類比訊號，全面完成無線電視的數位化目標，居國內電視服務主流的有線電視，因用戶數、地方有線電視系統生態複雜，推動上較困難。

去年有線電視在NCC祭出換照、放寬費率管制、示範實驗區、評鑑等措施下，數位化腳步快速超前，截至2016年12月為止，台灣約有520萬左右的有線電視收視戶，約佔6成的電視市場，數位有線電視收視訂戶已有498.8萬戶，數位化普及率達到95.84%。NCC表示，今年將繼續鼓勵有線電視業者數位化，朝年底前100%的目標前進。

NCC表示，數位化有助於協助產業升級其價值，消費者可享有高畫質的節目內容，以及多樣化的寬頻匯流服務，透過頻寬的有效運用，讓有線電視寬頻形成家中的第二條高速寬頻網路。同時也會促成高速上網服務、智慧居家照護、物聯網等新興應用形成。

以2015年開始營運的全國數位為例，由於是新進業者沒有經營包袱，一開始便以數位化系統提供服務，開台即推出最高500M的高速上網服務，與中華電信的光纖上網服務競爭寬頻上網市場。

不僅新進的有線電視業者，既有的大型MSO有線電視多系統商也準備提供多樣化服務。例如台灣大哥大本周宣示旗下台灣大寬頻的有線電視系統完成HFC( Hybrid Fiber Coaxial)光纜銅軸混合網路全面數位化，明年將提供高達1G的高速上網服務。台灣大寬頻旗下包含永佳樂、觀天下、紅樹林等地方系統台。預料和台灣大關係匪淺的另一家有線電視MSO凱擘也可能跟進。

在數位匯流的趨勢下，台灣大宣示未來將結合行動及固網推出捆綁加值服務，拜高速的HFC數位網路之賜，除了提供1G高速上網，也將提供4K畫質的OTT收視服務。