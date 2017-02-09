微軟周三宣佈一項涵括萬項專利的專利保護計畫Microsoft Azure IP Advantage，使Azure 客戶免於專利侵害的官司，藉此擴大Azure服務的吸引力。

微軟法務長Brad Smith引用Boston Consulting Group數據指出， 到2020年雲端帶動超過1兆美元的IT支出， 對企業是極大商機，然而過去5年雲端相關智財（IP） 相關官司增加了22%，而俗稱專利蟑螂的「非實施專利事業體」（ Non-Practicing Entity，NPE）同時間收購的雲端專利也成長35%。 這將對想跨入雲端業務的企業形成官司威脅。

透過Microsoft Azure IP Advantage計畫，微軟針對使用Azure服務的客戶及開發商提供1萬項微軟專利，使他們跑在Azure上的雲端服務可免於官司纏身的困擾。此外，微軟的無上限賠償涵蓋的產品範圍，現在還擴及支援Microsoft Azure服務的任何開源技術，像是用於Azure HD Insight的Hadoop。



微軟並指出，雖然微軟尚未有過將專利賣給NPE業者的紀錄，但可以向Azure客戶保證，如果未來微軟真的那麼做了，這些專利也不會被用來對客戶不利。



微軟希望這項方案能進一步搏得企業開發人員對Azure的青睞。根據研究機構Synergy的報告，目前Amazon Web Service是雲端服務市場霸主，AWS在公共基礎架構即服務（IaaS）上囊括45%的市場，超過微軟、Google及IBM的市佔總和。在平台即服務（PaaS）方面也有30%，大幅領先Salesforce、微軟與IBM。