現代人對智慧型手機的依賴日深，長時間使用使得手機續航力不足，許多人可能會隨身攜帶行動電源以備不時之需。經濟部標準檢驗局（標檢局）從民國103年5月起將行動電源納入商品檢驗範圍，為國內行動電池市場把關，本周隨機購買24款市售行動電源並公佈測試結果。

標檢局隨機購買24款市售行動電源，為避免只測試單一商品可能公信力不足，每款行動電源各買3個進行測試，包含小米、BANNKO、LAPO、PHILIPS等品牌。分別檢視「品質項目」、「標示」、「重要零組件比對」三大項目。

品質項目測試包含行動電源的「額定電容量」、「機械強度」、「升溫規定」等細項，標示項目則為是否有「商品檢驗標識」及完整的「中文標示」等訊息，重要零組件比對則是比對業者檢驗與市售商品的基本設計是否相符，如果兩者不符，業者可能涉及逃避檢驗，懲罰較重。

對消費者來說，購買行動電源最關心的可能是實際的電容量是否和產品宣稱的相符，測標檢局測試結果，「額定電容量」有6款不合格，分別是DAZUKI、BANNKO、MAMBA、FORM-BLANK、DOOCOO、QLA（下圖，來源：標檢局）。商品宣稱的額定電容量與標檢局實測的電容量落差，較輕微者相差將近1000mAh以內，嚴重者相差2400mAh，實測電容量只有宣稱容量的3/4。

除了這6款行動電源「額定電容量」不符，其他行動電源在「機械強度」、「升溫規定」等「品質項目」都全部合格。標檢局對「額定電容量」將依規定廢除其商品驗證登錄，並要求業者限期改善或回收。

「商品檢驗標識」項目全部合格，但在「中文標示」部份，依規定商品必需標示商品名稱、型號、製造日期、額定電容量、輸出電流、報驗業者及地址等資訊，測試結果有5款中文標示不合格，標檢局將要求限期改善。

重要零組件比對則發現有6款行動電源的電路板設計和驗證的登錄資料不符，可能涉及逃避檢驗，業者將面臨最高250萬元罰鍰，並被要求禁售。

標檢局公佈檢測結果匯整，供消費者詳細檢視測試的24款行動電源檢測結果。同時也建議消費者選購有標檢局商品檢驗標識的行動電源，以及有完整中文標示、中文說明書。由於鋰電池隨時間衰減，建議購買製造日期較近的商品。

此外，購買時應認明額定電容量才是實際輸出電容量。體積小但宣稱擁有超大電容量，而且價格便宜者可能標示不符。使用行動電源時應避免過充及過放等等。