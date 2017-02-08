勒索軟體(Ransomware)持續威脅全球，根據資安業者SonicWall蒐集的全球攻擊資料，發現2016年勒索軟體攻擊次數呈高達167倍的爆炸性成長，全年攻擊次數高達6.38億次，十分驚人。



SonicWall近日公布2017年度資安威脅報告，當中揭露了該公司全球100部威脅偵測裝置蒐集到的資料，發現勒索軟體在過去1年成長驚人，攻擊次數由2014年的320萬次成長至2015年的380萬次，但卻在去年爆炸性成長167倍，達6.38億次。

如下方圖表所示，去年勒索軟體攻擊逐季升溫，從第一季約3000萬次攻擊，到第四季已達到2.66億次，全年攻擊次數達到6.38億次。（來源：SonicWall）





SonicWall分析，勒索軟體沖天式成長的主因，公認為其有效的「獲利模式」、新增的攻擊即服務商業模式，以及其他攻擊手法越來越難獲利所致。勒索軟體即服務(Ransomware-as-a-service)的出現，加上一般大眾更容易取得比特幣，讓勒索軟體攻擊更能夠有效獲利，因而成為駭客最熱愛的攻擊手法。



根據Armada Cloud的統計，光是在2016年第1季，勒索軟體受害者就付出高達2.09億美元的贖金，而美國聯邦調查局亦估計，2016全年勒索軟體攻擊者獲利可達10億美元之譜，若以全球軟體公司營收排名計算，此營收規模可排入全球50大軟體公司之列。

如下所示，2016年發生的幾起重大勒索軟體攻擊事件，以及被害人支付或被要求的贖金。（來源：SonicWall）





儘管攻擊產業獲利頗豐，反映出不少企業付錢買回資料，但也不代表受害的企業能將損害控制在贖金之內，企業在整個因應攻擊的過程中，不含繳付贖金的相關成本，往往可能比贖金本身還要高出數倍。Lansing BWL公司便表示，儘管他們付了2.5萬美元的贖金，但花費在資安緊急回應團隊、穩定企業運作、重建等費用，卻高達240萬美元，幾乎是贖金的100倍。



值得注意的是，遭到勒索軟體攻擊的國家也有顯著差異：英國企業遭攻擊的風險為美國企業的3倍；而中國是被勒索軟體攻擊機率最低的國家，主因為中國法規限制讓比特幣取得不易，讓駭客不易獲利。