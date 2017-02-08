用來打造即時網路應用的分散式資料庫RethinkDB在本周一（2/6）宣布加入Linux基金會 （Linux Foundation），以延續該資料庫的生命。

在2009年7月釋出首個版本的RethinkDB以動態模式儲存了JSON文件，可遞送即時的查詢結果至應用程式，隨之於2012年釋出RethinkDB 1.2的開放源碼版本，一直到2015年4月推出的RethinkDB 2.0，才堪稱是可真正用於生產線上的版本。

然而，RethinkDB在2016年10月宣布 ，他們發現這7年來的努力仍無法建立可長久經營的商業模式，因此決定解散支撐RethinkDB的公司，並尋求讓RethinkDB成為開放源碼專案的機會。

即使已有數百家的科技新創業者、顧問公司與財星五百大公司使用RethinkDB，且包括NASA、GM及美國國防部都是RethinkDB的用戶，但它仍然不敵市場上眾多的資料庫產品，根據DB-Engines今年2月的排名，在全球近300款資料庫中，RethinkDB只排在第46位。

在RethinkDB的母公司結束經營後，RethinkDB的前員工與社群在此一過渡期間組成了臨時團隊，擬定延續RethinkDB生命的計畫，最後由雲端原生運算基金會（ Cloud Native Computing Foundation，CNCF）以2.5萬美元出面買下了RethinkDB的程式碼、版權及相關資產，並將它們貢獻給Linux基金會。

迄今RethinkDB仍是GitHub上最受關注的NoSQL資料庫之一，僅次於Redis。