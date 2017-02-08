問答網站聯網Stack Exchange今年1月今年1月統計了使用者於2016年在旗下162個問答網站上所提出的問題，發現最多人瀏覽的問題是「如何讓精靈寶可夢（Pokemon Go）偵測手機方向？」，總計有超過50萬的瀏覽人次，居次的則是「Windows 10升級助理在99%時卡住了」，有近40萬的瀏覽人次。

Stack Exchange最為人所熟知也是第一個創立的問答網站為2008年推出的Stack Overflow，這是一個鎖定電腦程式設計問答的網站，使用者可替答案建立評價及投票，答題者則能累積聲望，隨後Stack Exchange則依照Stack Overflow模式建立了其他161個針對不同主題的問答網站，去年使用者在這些網站上總計提出了360萬個問題，其中光是Stack Overflow便佔了260萬個問題。

在Stack Exchange統計了162個網站上最多人瀏覽的問題之後，列出了前五大使用者最有興趣的議題，依序是「如何讓精靈寶可夢（Pokemon Go）偵測手機方向？」，瀏覽人次為53.5萬，「Windows 10升級助理在99%時卡住了」，有39.5萬的瀏覽人次，「在安裝Ubuntu 16.04/16.10與NVIDIA繪圖卡時所出現的繪圖問題」，瀏覽人次是23.3萬，「汽車引擎機油不足時會怎樣？」，有21.7萬人次瀏覽，「自rm -rf /回復」則有19.1萬人次瀏覽。

上述瀏覽率最高的問題分別來自不同的問答網站，包括Gaming、Super User、Ask Ubuntu、Mechanics與Server Fault。

此外，使用者在這些問答網站票選出的前五名最佳內容則是「Xcode 7錯誤：缺乏iOS版本登入身分..」，「雇主不尊重我的離職決定，該如何處理？」、「簡單說明數學上的超越」、「我被駭了嗎？」，以及「為什麼大家這麼害怕鋰聚電池？」