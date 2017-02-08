為讓YouTube的人氣創作者與粉絲們有緊密的互動，Google宣佈YouTube推出行動直播（Mobile Live）功能，擁有1萬個以上訂閱數的創作者可在手機上一鍵直播，另外，粉絲們則可透過贊助機制Super Chat，讓留言以亮眼的色彩持續留在即時留言板上。

目前不論是網站或社交網路均興起一波直播浪潮，YouTube搭上這股趨勢，今年1月已先開放第一波國家地區使用，台灣和其他地區為第二波上線市場，也在昨天開放這項功能，擁有1萬個訂閱數的高人氣創作者，利用智慧型手機就能進行直播，即時與粉絲們互動。

Google表示，YouTube在很早以前便提供了直播功能，主要以大型公開活動為主，例如演唱會、總統選舉辯論、皇室婚禮等等。去年也推出了4K及360直播，合作的內容創作夥伴已駕輕就熟。今年YouTube推出行動直播，希望打造一個良好的直播環境，創作者可以容易的使用直播，看到直播實況數據，和粉絲互動，而觀眾也可以輕易觀看直播內容，即使錯過直播也能事後再看。

目前YouTube的行動直播只開放給1萬個訂閱數的創作者使用，Google說明設定1萬的訂閱數使用門檻主要是因為這些創作者提供的直播內容具有一定的品質，未來是否會降低行動直播的使用門檻則不得而知。

創作者可在YouTube App中開啟直播功能，目前可在Android及iOS兩大平台上使用，創作者需先為直播內容輸入主題，再拍下大頭照，設定是否開放留言、直播通知，之後就可以開始直播。觀眾可透過YouTube的搜尋功能尋找有興趣的直播，或是從YouTube 推薦、播放清單瀏覽目前有哪些直播正在進行。

為了吸引直播的人氣，創作者可以文字描述或是照片先預告即將進行的直播內容。在直播時觀眾可將心得留言在即時留言板上，即時留言會以較慢的速度顯示，讓創作者在直播的同時可隨時留意。

為增加創作者和粉絲的互動，想要引起創作者注意的粉絲也可透過網頁版或是Android版YouTube上的Super Chat（下圖），購買金額從最低15元到最高7500元，以不同色彩及留言板停留時間（最長可到5小時）吸引創作者的注意。

直播雖然讓創作者與粉絲間分享內容零時差，但先前也傳出直播平台被用來散佈不當內容，Google表示，直播內容均受到YouTube版權保護，但為避免創作者分享不當內容，YouTube上明確規範不能分享暴力、色情、仇恨、侵權內容等等，而為了營造良好的社群生態，留言板及Super Chat訊息也會經過審查，或是接受檢舉，如果確認為不當留言將予以移除。