如果你是一位軟體工程師，在搭飛機時發現飛行控制軟體是公司同事所開發，你會立刻下飛機，還是放心搭乘？

在今日（2/6）於美國洛彬磯舉辦的Solidworks World全球用戶大會，就上演相同的橋段。美國知名魔術師Justin Flom當眾對Solidworks執行長Gian Paolo Bassi下戰書：「你敢用生命來保證Solidworks設計軟體的品質嗎？」身為Solidworks大家長的Gian Paolo，豈能說不？

魔術師隨後推一臺電動圓鋸機上舞臺，他表示設計這種高危險性的魔術道具必須很精準，因為稍有閃失就會造成人命。他對Gian Paolo說，這個魔術道具是以Solidworks軟體設計，雖為魔術道具，卻配有真實的大型金屬圓鋸刀，若設計軟體有偏差，在金屬圓鋸啟動後難以保證不會出事。

在這種情況下Gian Paolo也只能頭一伸上斷頭臺，魔術師於是啟動電動圓鋸機，在發出尖銳馬達轉動噪音的同時，金屬圓鋸就在5千多位觀眾面前從Solidworks執行長的頸部直切過去，所幸，Gian Paolo成功地站了起來。或許是選擇在娛樂之都洛彬磯舉辦之故，Solidworks World 2017全球用戶大會就在魔術師與吉他手的表演中揭開序幕。

Gian Paolo在首日主題演講先揭露了一些Solidworks未來的策略方向，帶出兩個發展重點：重新定義CAD（Computer Aided Design，電腦輔助設計），以及首度跨足CAM（Computer Aided Manufacturing，電腦輔助製造）。他指出電腦輔助設計中的輔助（Aided）一字，已不足以應付未來對於產品設計與製造的需求。他認為CAD應該改為電腦擴充設計（Computer Augmented Design），讓設計軟體主動提供設計建議，在使用者界定功能後，由設計軟體來告訴你如何設計。

一般工程師在設計時，心中先對於物體的外型已有固定想法，在既有型體的框架內發展功能性設計，但Gian Paolo指出Solidworks未來的發展，要讓設計師先不必在意外型，可先由產品功能開始著手，再由設計軟體針對產品型體提供建議。

Gian Paolo表示，產品設計的本質正在改變，未來電腦設計軟體將能了解設計師的設計目標，提供具體建議，或針對製造提供最佳化，未來Solidworksl新版的Topology Optimization將提供此功能。

另一個重大改變是Solidworks首度跨足CAM，即將在4月開始提供Beta測試版的Solidworks 2018，將會內建CAM功能，此為Solidworks整合CAMWorks的2.5軸CAM電腦輔助製造軟體。Solidworks 2018預計在10月提供正式版。

Solidworks產品組合管理資深總監Kishore Boyalakuntla指出，Solidworks會整合CAM，其實是過去這幾年發展「為製造而設計」的策略成果。Solidworks在4年前推出MBD（Model-based Definition），2年前相繼推出Solidworks Inspection品質檢測與Solidworks Manufacturing Cost製造成本估價，在今年推出Solidworks CAM之後，帶有產品設計與製造資訊的MBD定義檔就能串起設計至製造的流程。

Kishore表示，從MBD發展至CAM是個自然的過程，這是基於容差的技術所驅動。CAM製造需要精準掌握加工公差，而MBD檔就帶有產品製造的尺寸、公差、表面處理與技術要求等資訊，可說是控制製造很重要的技術，他認為這是邁向智慧製造與工業4.0的重要關鍵技術。

Gian Paolo在大會首日還透露了3D列印相關的應用，Solidworks新版本將結合nTopology的技術，提供產品輕量化設計的新方法。他以追求輕量化的競技自行車為例，若要將腳踏板的金屬部件輕量化，並且保持既有的強度，要以傳統加工製造方法達成的挑戰比較多。然而若藉助3D列印製造如編織物的微結構，就能在保證強度下達到輕量化。

新版Solidworks結合nTopology技術後，讓設計師可很方便在產品上套用微結構，連結3D列印機就能直接製造。

此外，Gian Paolo還以其喜愛文學的女兒在Amazon電子商務平臺買書的經驗，強調如Amazon這樣能提供完整用戶體驗的平臺（Platform）概念，在未來產品設計領域亦是重點。同時他還透露接下來的幾天，將會陸續發表諸如AR、VR等新興技術的應用。