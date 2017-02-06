多項消息來源指出，微軟可能正在打造一個類似Chrome OS，僅限執行專用軟體市集下載app的Windows版。



上月有推特用戶分別張貼名為Windows 10 Cloud的SKU以及ISO檔截圖。而上周義大利部落格Windows Blog Italia又貼出Windows Cloud第一張曝光的螢幕截圖。從畫面來看，Windows Cloud和最新的Windows 10十分相像。



ZDNet引述消息來源指出，基本上，Windows Cloud是一個簡化版的Windows 10，兩者的差別在於Windows Cloud只能執行Windows Store下載的app，就像是只能安裝Google Web Store app的Chrome OS。（Chrome OS最近開始也能跑Google Play 下載的Android app）。媒體推測這可能是用來對抗Chrome OS的最新武器。



事實上，微軟早就試圖開發過一個預裝在平板、只能執行Windows Store簡單app的精簡型Windows，名為Windows RT。而微軟對Windows 10 最早的企圖也是希望開發人員開發UWP (Universal Windows Platform) app，而用戶則逐漸轉換成從Windows Store下載的使用模式。不過這個策略至今仍未成功，大部份使用者仍然沒有從Windows Store下載app的習慣，還是個別下載app來安裝。媒體分析，Windows Cloud的撒手鐧就是將用戶鎖定在專用的Windows軟體市集中。



至於Windows Cloud和雲端有何關係，媒體分析，這可能只是因應微軟現有一切雲端至上的暫時稱呼，又或者只是掩藏其真正設計目的的障眼法而已。