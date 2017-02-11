大數據分析熱門話題，近幾年從批次分析，轉而聚焦在串流分析技術和架構，不只Hadoop推出Lambda雙資料流架構，新一代大數據平臺Spark爆紅，新興開源串流分析框架Flink也成為Apache頂級專案之一，阿里巴巴、Uber及Netflix等大型公司相繼採用Flink來打造大數據分析引擎。臺灣也不落人後，參與了這一波大數據技術演進的過程，其中，任職於臺灣新創公司VMFive軟體工程師戴資力，正是全球 23位維護Flink專案的核心開發者（Committer）之一。

戴資力表示，為了加強企業系統即時分析的需求，「必須重新探討Lambda架構是否存在問題，以及進行改善的空間。」例如，如何修改Lambda架構，滿足即時分析有態（Stateful）資料的需求，或是對有態資料進行常見資料庫的資料查詢操作。

不僅如此，甚至在國外也有人提出新觀念，試圖將資料庫元件抽離於大數據平臺中，直接利用串流處理器作為資料儲存媒介。

戴資力引用Twitter的營運數據作為例子，每月活躍使用人數超過3億，站方每秒必須處理超過1百萬則曝光（Impression）推文，在1小時內，使用者更會產生出破1億則不重複的曝光訊息。

而後端系統除了以1小時為單位，整合平臺上所有的訊息，並且將統計數據儲存至Key Value資料庫外，也要滿足即時串流需求，讓開發者可以產生任意時間區間內的統計報表。為了一次滿足批次處理、即時串流的需要，「大多都會採用Lambda架構。」

常見的批次處理流程中，通常資料會先利用Aka、Kafka等元件處理成便於批次處理的格式後，進一步引入HDFS等分散式檔案系統，透過Spark、Hadoop等大數據引擎，對資料進行映射（Map）、簡化（Reduce）的批次處理，最後儲存在Key Value資料庫中，讓使用者可以從前端介面撈取資料，執行Query服務。

而即時串流分析程序中，常常使用Kafka作為前端資料的接收器，經過Apache Storm、Spark等即時串流計算引擎，完成資料處理後，系統也會不停更新資料庫的內容，將最新結果儲存在資料庫快取區中，「經過1小時之後，快取區內儲存的數值就會歸零，重新計算。」

過去架構中，即時串流分析只是輔助

在設計大數據架構處理資料時，企業往往會利用Lambda架構讓資料進行雙分流處理，同時滿足批次程序以及串流分析的需求。但是，這個常見的架構，過去考量的設計理念，在於以批次處理為主，而串流分析作為輔助角色。

而在Lambda雙資料流架構的批次處理、即時串流分析流程，戴資力分別從每秒查詢次數（QPS，Queries Per Second）、容錯能力，以及計算結果正確性這三大面向，進行剖析、評估。

在批次任務中，雖然平臺得應付大量載入（Bulk Load）的工作任務，只要先前定義資料處理的時間區間，以及預先準備足夠運算資料，大致都能順利完成任務，「因為它算是容易掌握的工作，可以被歸類爲批次處理優點。」

在系統容錯方面，雖然Spark、Hadoop內建的機制相當完善，即便中間資料處理過程有誤，系統也都能確保程序正常執行。

「不過，批次處理系統所產出的統計結果，究竟是否正確？」戴資力舉例，像是資料流入分散式檔案系統時，表面上資料是按照使用者需求，以每小時為單位切分，「實際上資料不停地流入，只是開發者讓系統周期性地執行批次工作。」而部分Log資料，經過許多不同批次程序處理後，會產生一批當下無法處理的中介資料（Intermediate Data），「系統得要區分出這些中介資料，並將它們派送到另外的批次處理程序中運算。」

此外，批次處理先天不適合處理串流資料的特性，也會造成產出結果有誤。例如，當開發者明確定義以1小時為單位進行批次處理，可是「應該要整點到達的資料，卻延遲5分鐘後才到。」因此，按時啟動的批次處理程式，就無法及時處理到遲到的這批資料。

串流分析的先天不足

不止批次處理，即時串流分析也是存在不少問題。戴資力表示，串流程序處理的資料本身並不會記錄狀態（Stateless），而是儲存在外部的快取資料庫中。假設數據處理過程中產生任何錯誤，開發者無法確認後續的資料是否受到影響，「串流分析處理最大的問題，就是難以確認產出的數據是否正確。」也因此，在Lambda架構問世後，串流分析被認為較為不穩定，多半視它作為輔助角色，除了不能保障串流分析產出的結果全為正確，「即使快取資料失效，批次處理架構也有額外一份備份資料。」戴資力說。

另外，快取資料儲存的工作流量，與即時串流資料的流入量成正比，「要付出非常高的處理成本，而且系統很難進行水平擴充。」戴資力認為，這個弱點，對於Twitter這樣規模的網路公司，遲早會衍生出嚴重的效能瓶頸問題。

串流分析是Flink的核心

那麼現有的Lambda架構，究竟要如何利用同時支援批次處理、即時串流分析的Flink改善？戴資力認為，Flink的設計理念以資料串流（Data Stream）為核心，應將批次處理視為特例，採取有限串流（Bounded Streams）的作法。

先從批次處理的產生的困難切入，改善它先天不適合處理即時分析的特性，「如果無法支援處理有態資料的即時分析，很難把批次處理架構替換掉」，在此就要借助Flink支援有態資料的即時分析能力。

戴資力舉例，利用Kafka作為前端的資料收集器，再搭配Flink，同樣也可以完成資料的映射、簡化處理。而Flink底層每個運算子（Operator）皆為有態，「Kafka讀取到哪筆資料的記錄，都會儲存在Flink內部，不會另外將狀態資料儲存在外部資料庫。」

不過，這樣的架構還不足以替換掉Lambda架構，因為使用者並沒辦法即時取得資料，而且每隔一段時間所累積的資料，仍然要儲存在外部，「這樣就回到一個問題，使用者是否需要建置快取資料庫？」

假使有4筆相異的資料A、B、C及D，經過分流，資料A及B的狀態已經儲存在甲節點上；資料C與D則儲存在乙節點上，「其實Flink內部的State Management，已經默默內建了儲存Key Value的資料庫。」

既然Flink如此設計，同時它也支援有態資料即時串流分析，開發者就可直接執行Query操作，不需要建立額外的快取儲存。「執行Query、資料傳送都需要額外的I/O。」戴資力認為，如此就可以完整地取代Lambda架構，「Key Value儲存一樣存在，但不是只有特定時間才能取得資料」，即使批次處理還沒結束，使用者照樣可以執行Query操作，取得想要的資料。他也預告，在今年會推出的Flink 1.2版中，將會釋出可查詢狀態功能（Queryable State）。

雖然過去也有人提出Kappa架構，標榜所有資料全都是即時串流處理，然而，戴資力認為，當時串流處理器的技術還沒有很成熟，「還無法全面引入串流分析。」戴資力說。

Flink專案核心開發者戴資力表示，雖然透過Flink，已經可以達到相當精簡架構，但是在更極端的設計中，還可以把Key Value資料庫定期儲存的資料，轉移到Flink，讓串流處理器做為資料庫。圖片來源／戴資力

精簡架構新思維：將串流處理器變成資料庫

不過這個看似已經非常精簡的架構，其實還是有修改空間。目前仍然需要建立Key Value資料庫及Query服務，才能讀取資料，「如果更極端的設計，把Key Value資料庫定期儲存的資料，轉移到Flink呢？」他笑說，目前他沒有辦法保證如此架構實作上沒有問題，但這也是國外IT界近年逐漸興起的概念：串流處理器即資料庫（Stream Processor as Database）。戴資力表示，如此一來，幾乎不需要外部資料庫元件存在了。