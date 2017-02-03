打造可自動銷毀照片傳訊程式的Snapchat與整合錄影功能之實體太陽眼鏡Spectacles的Snap本周四（2/2）正式向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）申請於紐約證券交易所（NYSE）首度公開發行股票（IPO），打算藉由IPO募資30億美元，交易代號為SNAP。

2011年9月才成立的Snap在這幾年快速崛起，其主力產品Snapchat為一相機程式，允許使用者快速拍攝照片或影片並進行分享，最大的特色在於這些影像在對方開啟後會自動刪除，讓分享更無壓力。平均每天有1.58億的使用者，創造25億的照片或影片。

去年底上市的Spectacles則是一款嵌有攝影機的太陽眼鏡，按下眼鏡上的按鍵即可錄製10秒影片，並藉由Wi-F i或藍牙把影片內容傳遞到Snapchat上。

基本上Snap現階段的營收全部來自廣告，2016年的營收為4.04億美元，超越2015年的5870萬美元，雖然營收有顯著的成長，但營運成本也隨之升高，去年虧損了5.21億美元，高於2015年的3.8億美元。

Snap在文件中也揭露了該公司主要仰賴Google Cloud等第三方架構，而未建置自己的架構，預計未來5年會在Google Cloud上支出20億美元，也在尋求其他的雲端合作夥伴。

2013年時曾傳出臉書（Facebook）有意以30億美元買下Snap，但遭Snap回絕，近來Snap的估計市值則為25億美元。