甲骨文安全公告今年首發，一口氣補史上第二多的270個漏洞

270個漏洞涵蓋Oracle 資料庫、E-Business Suite、Fusion Middleware、Oracle Sun、Oracle Java SE、、MySQL資料庫等產品，其中超過100項無需身份驗證就能開採，甲骨文呼籲企業用戶應即刻更新。（詳全文）

Google雲端通訊服務成駭客勒索幫兇，傳達駭客控制指令至Android用戶

資安公司Fortinet研究人員發現，駭客最近利用Google雲端通訊服務，下控制指令至遭到勒索軟體Locker感染的Android裝置，鎖定用戶裝置螢幕來支付贖金。（詳全文）

Chrome瀏覽器的Acrobat擴充工具被發現有XSS漏洞

Adobe釋出新版Acrobat Reader DC，未告知用戶的情形下，悄悄在Chrome瀏覽器安裝擴充套件，蒐集使用者瀏覽資料引發不小的爭議，安全研究人員又發現該套件內有javascript程式碼執行漏洞。（詳全文）

Google向Twitter買下行動程式開發者平台Fabric

Fabric提供了十多種改善行動程式開發的套件，已有58萬開發人員使用，觸及全球25億台行動裝置，未來將納入Google的Developer Product Group，與Firebase一起供開發人員打造更好的行動程式。（詳全文）

Amazon取得自駕車車道分配系統專利

根據專利文件，自駕車會蒐集環境數據、車輛行駛方向、目的地等，並與道路管理系統分享，請求使用特定車道，以解決自駕車因應車道雍塞時調整車道。外界認為可能應用於Amazon的物流車隊上。（詳全文）

加密電子郵件服務ProtonMail開始支援Tor

為了迴避各國政府的監控活動，ProtonMail建立了一個只能經由Tor網路存取的伺服器，以保護用戶的通訊隱私安全，但使用ProtonMail洋蔥網站可能在連線速度上會變慢。（詳全文）

美軍研發以無人機執行前線補給任務，最遠可到200公里遠

美國陸軍研發中的無人機為四軸設計，當收到前線士兵的需求後，30分鐘內可將食物、水、彈藥或藥品運送到前方，為滿足補給需求，無人機設計可載重227公斤，最遠可飛行到200公里遠。（詳全文）

強化資料中心超融合架構，HPE以6.5億美元買下SimpliVity

SimpliVity為超融合系統供應商，目的在將傳統資料中心的運算、儲存、網路交換整合到x86伺服器上。HPE將結合旗下基礎架構、自動化、雲端管理，加上SimpliVity的軟體定義資料管理平台，強化HPE的超融合解決方案。（詳全文）

蘋果控告高通要求配合作假證、超收專利權利金

蘋果指控去年韓國公平會調查高通壟斷、破壞市場公平競爭時，高通曾要求蘋果作假證，否則將扣留應支付蘋果近10億美元的回饋獎金，因蘋果拒絕該筆獎金被扣留，此外，蘋果也指控高通不當超收專利權利金。（詳全文）

打響知名度，阿里巴巴將成為奧運12年雲端運算贊助商

阿里巴巴成為奧運12年的雲端運算服務贊助商，將涵蓋2018年韓國平昌冬奧、2020年東京夏季奧運及2022年北京冬奧三屆賽事，贊助金額可能高達6或8億美元。（詳全文）