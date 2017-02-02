德州地方法院的陪審團周三（2/1）判決臉書（Facebook）旗下的Oculus VR因違反保密協議，必須賠償5億美元予遊戲業者ZeniMax。

這起複雜的訴訟案始於2014年5月，而臉書則在同年的3月以約20億美元的總價買下Oculus VR，意謂著臉書在收購Oculus VR時可能不知道將被訴訟纏身。

當時ZeniMax控告了Oculus VR的創辦人暨Oculus Rift的發明者Palmer Luckey、從ZeniMax跳槽到Oculus VR擔任技術長的John Carmack，以及Oculus VR，索賠金額高達60億美元。

根據ZeniMax的訴狀，ZeniMax早就投入數千萬美元以研發虛擬實境（VR）與沈浸技術，當時在ZeniMax子公司id Software任職的Carmack也負責處理VR的技術問題。Carmack與Luckey在2012年結識，那時才20歲的Luckey已建立了原始的VR裝置，但該裝置很陽春，既無法配戴，也未整合運動感應器，還缺乏VR軟體；不過，Carmack跟其他ZeniMax員工出手改善了該裝置的軟體與硬體，以讓它能夠執行《毀滅戰士3：BFG版》遊戲。

在向Luckey展示此一真正能運作的VR裝置前，ZeniMax要求Luckey簽署了保密協議。

ZeniMax宣稱，Luckey在成立Oculus VR之後，利用ZeniMax的技術打造了Rift，還挖角ZeniMax的員工。ZeniMax針對Luckey與Oculus VR提出了多項指控，包括竊取商業機密、侵犯著作權、違反保密協議、不公平的競爭、不合理的報酬、侵犯商標，以及不實陳述等。其中，所謂的不實陳述指的是Oculus VR企圖讓外界相信Rift與ZeniMax有正式的合作關係。

本周陪審團則判決Oculus VR必須因違反保密協議賠償2億美元、因不實陳述賠償5000萬美元、因侵犯著作權賠償5000萬美元，而Luckey與Oculus VR另一名共同創辦人Brendan Iribe亦因不實陳述各被判賠5000萬美元與1.5億美元，ZeniMax總計可拿到5億美元的賠償金額。

雖然看起來是ZeniMax大勝，不過臉書表示，此案的關鍵在於Oculus VR是否竊取了ZeniMax的商業機密，從結果來看陪審團明顯是支持Oculus VR的，但這樣的結果並不令人滿意，因此仍準備上訴。

現年才24歲的Luckey在2016年《富比士》40歲以下的富豪排行榜上名列第22名，身價為7.3億美元。該排行榜的榜首為32歲的臉書創辦人Mark Zuckerberg，身價高達500億美元。