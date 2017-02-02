加州監理站（Department of Motor Vehicles，DMV）本周公布了Alphabet旗下專注於自動駕駛車的子公司Waymo提交的2016年解除自動駕駛（disengagement）報告，顯示Waymo的自動駕駛技術大有進展，人類接手自動駕駛的次數從2015年的341次減少到2016年的124次，若從每千哩解除自動駕駛的次數來看，則是從2015年的0.8次下滑到去年的0.2次，且事實上Waymo自駕車在2016年於公開道路上試駕的里程數達到63.5萬哩，還比2015年多出了50%。

解除自動駕駛模式並由人類接手通常發生在兩種情況下，一是偵測到自動駕駛故障了，二是由人類因安全問題而主動判斷必須接手。

Waymo解釋，解除自動駕駛是測試自駕車的重要環節，它讓工程師們得以擴充軟體能力並確認需要改善的部份，然而，相關測試的目的並非是要減少解除自動駕駛的次數，而是著重在操作的安全性，並藉以改善整個自駕車系統。

Waymo自駕車技術總監Dmitri Dolgov表示，相關技術得以大幅進展是因為他們利用每一次的解除自動駕駛事件來學習與調整系統，每解除一次自動駕駛，他們就會建立數百個甚至是數千個模擬場景，納入其他道路用戶的速度與位置等各種不同的參數，藉以判斷任何解除自動駕駛的根本原因並解決所有的問題。光是在去年，因解除自動駕駛而建立的模擬駕駛里程就超過10億哩。

各大車廠與科技業者爭相投入的自駕車最大賣點之一為安全性，根據統計，美國的死亡車禍中，有94%來自於人為疏失，而自駕車技術則利用精密的感應器、攝影機與軟體設計來創造安全駕駛。

Dolgov說，解除自動駕駛的次數大幅減少意味著Waymo的軟、硬體更成熟且能力更好，而且Waymo的目標在於打造門到門之間的搭乘體驗，因此所有的測試幾乎都在複雜的城市與郊區道路上進行，不論是在與行人或單車分享道路，或是左轉與交叉路口的通行都有了寶貴的經驗。

自動駕駛車的理念可望在近年內成真，有些業者專注於打造自駕車技術、有些準備輸出整個自駕車系統，汽車業者則計畫推出可供消費者購買的自駕車或自組自駕車隊，Waymo則說他們正在與政府及制定政策的官員合作，以期可安全且快速地部署Waymo技術，而這個日子已經不遠了。