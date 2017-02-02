IDC公布2016年第4季智慧型手機出貨量統計，三星(Samsung)由於Galaxy Note 7電池爆燃事件，在傳統歐美假期購物旺季吃了悶虧，以7750萬部出貨量敗給蘋果(Apple)的7830萬部，屈居第二。

蘋果第4季出貨量成長4.7%，大勝三星衰退5.2%，不過全球前五大業者仍以中國業者的成長表現最亮眼。華為以4540萬部出貨、38.6%成長率拿下全球第三，排名第四的OPPO出貨量達3120萬部，成長率高達116.6%；排名第五的vivo出貨量達2470萬部，成長率亦呈現翻倍的104.7%。

蘋果成長主要來自歐美購物季與該公司新產品iPhons 7、7 Plus上市的雙重效應加持，但該公司前三季表現其實並不如人意，全年出貨量2.15億部，較2015年還下滑了7%，下滑幅度比2016年受Note 7事件影響的三星還要更慘。

三星2016全年手機出貨表現也不如人意，儘管仍保持全球霸主地位，出貨量達3.11億部，但卻下滑3.0%。

相較於全球2016全年智慧型手機出貨量僅有2.3%的微幅成長，華為、OPPO、vivo等中國業者的亮眼表現要羨煞許多智慧型手機業者。華為成長30.2%，出貨達1.39億部；OPPO出貨逼近1億支大關，達9940萬部，成長132.9%，為前五大業者增幅最高者；vivo出貨7730萬支，增長率103.2%。

IDC全球行動電話追蹤季報研究經理Anthony Scarsella表示，中國業者的快速成長對於三星在中國的地位早已構成嚴重壓力，因為中國業者已經從過去主打中低階產品的策略走出來，在高階產品也有不錯成績，但從全球角度來看，中國業者仍需要跳出依賴中國市場為主的形式，才可能進逼三星與蘋果的地位。

IDC表示，華為在歐洲市場已經相當成功，且已經透過高階產品Mate 9在美國初露頭角；OPPO在過去一年則明顯將重要發展轉往國際，尤其是東南亞、印度，2017年則將中東列為重要發展方向。Vivo亦開始在亞洲鄰國加強行銷宣傳力道。