由美國新任總統川普（Donald Trump）所指派的美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席Ajit Pai最近移除了上一代FCC主席所推動的解放機上盒提案 。

該提案原本是為了撤除電視頻道的競爭障礙，要求有線電視業者釋出機上盒的服務資訊，以讓其他裝置製造商或程式開發人員加入該市場，打造相容的裝置或程式，以打破壟斷的機上盒市場。

然而，在FCC於上周更新的待審提案中，已經移除了這項由前任FCC主席Tom Wheeler強力推動的提案。

Pai認為，內容服務供應商已經打造出可存取電視服務的程式，沒必要再另訂規則。而Wheeler得知後即透過Twitter批評此舉是造福了有線電視業者而非消費者。

雖然原本的提案也具有不少爭議，像是可能招致著作權或隱私問題，但改朝換代之後政策方向的改變也不免令人擔憂，除了機上盒之外，川普與Pai亦曾公開反對歐巴馬（Barack Obama）與Wheeler所支持的網路中立政策，該政策要求ISP業者應平等對待網路上的資料，不應因使用者、內容、平台或通訊模式而有差別待遇。

FCC發言人對外說明，解放機上盒的提案被移除並不代表相關提案將永遠消失，只是未被排入最新的投票議程中，有可能在修訂後重新進入議程，不過美國媒體則推測，從川普與Pai的態度來看，該提案重見天日的可能性並不高。