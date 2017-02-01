蘋果周二發佈會計年度2017年第1季財報。在經過連續三季的衰退後，在iPhone 7銷售帶動下，蘋果營收成長終於由負轉正，由去年的759億成長為784億美元，交出成長3%及每股盈餘3.36美元的成績，而且包括iPhone、Mac、及服務都創下營收新高紀錄。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，「去年假期銷售季帶動蘋果創下單季營收新高，而且打破多項紀錄，不但iPhone銷售量超過以往，iPhone、Mac電腦、服務與Apple Watch營收也都來到史上最高。App Store客戶空前下載量刺激服務去年營收強勁成長，後續規劃中的新產品也令我們相當興奮。」

根據蘋果數據 ，10月開賣的iPhone 7跌破眾人眼鏡銷售暢旺，上季iPhone賣出了7829萬支，營收為544億美元，皆較去年同期成長5%。Mac電腦則賣出537萬台，營收72.4億元，分別比去年成長1%與7%。

而App Store在去年整個假期銷售季創下30億美元紀錄及元旦當天賣出近2.4億美元，果然效果卓著，帶動蘋果第1季服務營收來到71.7億美元，年增18%。iPad產品線則仍然未能止血，上季銷售1308萬台，營收55.3億，分較去年減少19%和22%。

以區域來看，在華為、Oppo、步步高（Vivo）等中國品牌強力競爭下，蘋果在中國市場漸居下風，營收續跌12%，但在美國、歐洲、日本及其他亞太地區都見成長。蘋果中國市場也被歐洲超越，落居第三位。

去年第二季由於iPhone銷售疲軟，讓蘋果出現自2003年以來首次營收與獲利衰退。相較於去年同期的508億美元，蘋果預期下季營收為515億到535億美元之間，毛利率為38%到39%。