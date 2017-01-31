新技術出現對既有科技、商業模式帶來衝擊的戲碼一再重演，最新的苦主則是日本科技與娛樂業巨擘Sony，該公司旗下的電影事業多年來除了依賴票房，也有不少收入來自DVD銷售，但隨著串流影音當紅，DVD銷售卻每下愈況，前景亦不看好，迫使Sony認列相關資產減損，高達1121億日圓(約合新台幣308億元)。

Sony認列的資產減損主要來自於對未來DVD、藍光DVD與家庭娛樂事業銷售展望的改變，而以屬於無形資產的商譽為減損認列的名義。

事實上，不僅只是面對來自新科技的挑戰，Sony本身的電影事業發展也並不順遂，過去一年來票房表現不錯的電影屈指可數，就連復刻多年前賣座經典的「捉鬼特攻隊」、Dan Brown小說改編的「地獄」，都僅是雷聲大雨點小。

而認列商譽資產減損的動作，剛好又發生在Sony宣布旗下Sony Entertainment執行長Michael Lynton離職轉赴近來旗下社交訊息手機應用Snapchat當紅並準備股票上市的Snap公司後不過幾週，兩家公司前景更形成強烈對比。

Sony的電影事業來自於1994年併購美國Columbia影業，當時的併購案花了Sony 34億美元。