跨國旅行時手機漫遊的費用經常成為遊客小心控管的支出，高額的漫遊費用也帶動上網分享器出租行業的興起，歐盟推動數位單一市場的其中一項重要政策 ，便是要終結盟國內跨國旅行時的手機漫遊額外收費，並希望在2017年達成目標，但卻遭遇各國電信業者的壓力，恐難100%達陣。

歐盟過去10年來努力降低漫遊收費，並在2015年確立要終止境內電信業者收取漫遊費用的政策，希望手機用戶能夠使用本身已有的資費方案，在會員國範圍內不必額外支付費用，便可享手漫遊服務。

掌管該政策的歐盟官員與會員國代表周二就漫遊不另收費政策召開第三次，同時也是最後一次討論會議，希望訂下電信業者間就漫遊收費訂下收費上限，並藉此降低終端使用者對漫遊所需支付的費用，並逐步達成漫遊完全不必額外付費的目標。

不過歐盟主張的電信業者間數據漫遊費用每Gb 4歐元批發費用限制，卻與部分會員國主張的至少8.5歐元差距不小，讓歐盟希望在2017年6月即達成漫遊不另收費的政策，面臨重大挑戰。

歐盟與會員國間對價格的認知差距龐大的主要原因，在於個別歐盟會員國本身的電信費率便存在頗大差距。北歐與東歐的電信業者多半收取較低廉的電信費率，或是在相同費率下提供更多服務，這些國家多半傾向支持較低的批發費用，因為有助於其不必為了遵循漫遊不收費的政策，而被迫調高既有的費率，倘若為了漫遊成本調高一般資費，反而會造成無法出國旅遊、較貧困的用戶來補貼經常出國用戶漫遊資費的不公平現象。

而旅遊勝地群聚的歐洲南部國家，旺季時往往吸引大批遊客造訪，擔憂一旦漫遊批發費用太低，將會使得其他國家透過極低費用便可使用其電信基礎服務，但龐大的遊客卻也迫使其必須吸收應運而生的基地台投資，形成另一種不公平。