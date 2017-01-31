根據奧地利媒體與Bleeping Computer的報導，奧地利有家四星級飯店Romantik Seehotel Jägerwirt的電腦在今年1月初遭到勒索軟體的攻擊，影響了該飯店的電子門鎖系統，為避免波及房客的權益，決定支付2個比特幣（約1834美元）的贖金。

該飯店的電腦上安裝了電子門鎖系統、訂房系統與收銀系統，在被勒索軟體加密後，所有的系統都動彈不得，無法確認訂房客戶，也無法發行新的電子鑰匙，電子門鎖系統亦失去功能，而且最近的一次備份是3周前。由於被駭當下所有的房客都去滑雪了，因此無人發現此一意外。

其實Romantik Seehotel Jägerwirt飯店的電子門鎖擁有雙重保障，除了房客可從內部開啟之外，為符合當地的消防規範，就算停電也有辦法從外部開啟，不過他們最後還是選擇支付了贖金，駭客也依約將所有檔案解密。

這是一家有111年歷史的飯店，最近幾年才開始採用新科技，然而，飯店負責人向媒體說明，這已是該飯店第三次遭到駭客攻擊，去年夏天遭受首次攻擊時，花了數千歐元才回復系統，支付贖金是最快也最便宜的方式，更何況不論是警方或保險都幫不上忙。他們也計畫在下次重新整修房間時，回歸傳統鑰匙的懷抱。