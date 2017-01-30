美國總統川普上周計畫推動反移民政策在科技圈中引發反彈聲浪，蘋果、Google、臉書、微軟等科技公司執行長相繼公開批評新的移民政策，並展開因應對策。

上周川普簽署行政命令推動積極的反移民措施，包括在美國與墨西哥邊境修築圍牆、暫停接收難民、查緝美國境內非法移民，並劍指穆斯林，將對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門公民停發簽證等，和向來鼓勵多元民族融合的美國精神及仰賴移民的矽谷文化大相逕庭，因而也引發科技公司執行長的非議。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的曾祖父母輩來自德國、奧地利及波蘭，而他的妻子Priscilla的父母則分別是中國及越南的難民。他在臉書貼文表示 (下圖)，保護國家固然重要，但重點應該放在實際造成威脅的人，過度擴大執法範圍將會分散資源，且使數百萬無辜的人活在被遣返的恐懼之中。他主張應該對難民及需要幫助的人廣開大門，否則如果這項政策推動早數十年，Priscilla的家庭也無法存在。

Techcrunch引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出如果沒有移民，就沒有蘋果，也是員工組成的多元化促進蘋果的茁壯與創新。庫克在對員工公開信中指出，蘋果將針對受到新移民政策直接影響的員工提供所有相關所需協助，也將向新政府說明新政策對蘋果及員工的不良影響。

微軟上周對美國證管會遞交的文件中指出，這類限制科技及專業人才流動的移民政策將降低微軟吸引研發人力的籌碼，不利該公司產品及服務的開發。微軟執行長Satya Nadella在上周接受媒體訪問時也表達類似的憂慮，表示全球化是無法回頭的路，而且全球化也造福了美國，而非只是剝奪就業機會或深化社會不均的洪水猛獸，新政府不應只考慮全球化、貿易和移民，還要解決這些議題造成的社會不平等的問題。據傳微軟有70多名員工受到影響。

Google也討論川普最新行政命令的影響。彭博拿到Google執行長Sundar Pichai發出的員工公開信 ，表示看到這項命令對Google員工帶來的衝擊令他「十分痛苦」。報導指出，Google近日下令在海外出差的移民員工在命令生效前回到美國。消息指出Google有187位員工直接受到移民禁令的影響。

其他科技業者如LinkedIn及Uber也都對此公開抨擊。