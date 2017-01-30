在雲端業務推升下，微軟上季營收突破241億美元，也讓微軟市值在2000年以來首次回到5000億美元水準。

根據微軟上周公佈會計年度2017年第2季財報，微軟上季營收為241億美元，淨利達52億美元，每股盈餘66美分，優於華爾街分析師預期。

過去8季中，微軟有7季表現超越分析師預期。而上一季的好表現也讓微軟上周五股價最高來到65.64美元的歷史新高，根據Thompson Reuters的資料，微軟市值來到5103.7億美元，僅次於蘋果的6420億及Google的5700億美元。上一次微軟如此風光是在2000年3月，而這也突顯執行長Satya Nadella接班後大力革新的成果。他在三年前上任時，微軟市值只剩3150億美元。

細分來看，上季智慧雲端事業群表現亮眼，上季成長8%來到69億美元，其中伺服器軟體大幅成長12%，Azure也拜用戶運算量倍增之賜增加93%。Nadella表示，企業客戶看好數位轉型帶來的機會，而微軟平台及服務全面強化AI將有助於推動微軟雲端(Microsoft Cloud)業務的成長，該公司推估今年全年商用雲端業務營收將超過140億美元。

另外，以Office為主體的生產力及企業流程事業群上季賺進74億美元，較去年成長10%。在Office 365的助力下，企業及消費市場分別成長5%及22%，其中消費版Office 365訂閱用戶增加到2490萬人。而去年12月8日正式加入微軟的LinkedIn也在上季貢獻了2.3億美元營收。

在Windows及裝置業務方面，受到手機業務衰退拖累，個人化運算業務事業群營收減少5%來到118億。在把Nokia業務出脫後，微軟手機營收大跌81%，然而Windows OEM營收及企業授權與服務卻雙雙成長5%。相較於整體PC產業持續低迷，微軟Windows業務呈現抗跌力道。

硬體方面，Xbox營收因Xbox遊戲機銷售不佳，上季衰退3%。Surface產品線年減2%，不過微軟去年11月推出的創新AIO產品Surface Studio及今年春天可能推出的Surface Pro 5及Surface Book 2可望力挽狂瀾。